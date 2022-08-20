Yağmur Atacan, mesaj kutusuna gelen mesajı ifşa etti

Sosyal medyaya eşi Pınar Altuğ gibi hızlı bir giriş yapan Yağmur Atacan, mesaj kutusuna gelen isteği böyle ifşa etti.

Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ ile evli olan ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Yağmur Atacan son günlerde paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Karısının bikilini pozlarını paylaşarak gündeme gelen Atacan yeni hesabına gelen bir paylaşımı ifşa etti.

80 bin TL paraya ihtiyacı olduğunu yazan bir takipçisinin mesajlarını paylaşan Atacan "Aslında nasıl da güven duyasın geliyor. Hesaba bak, kafaya bak çok geliyor bundan ama senin gibisi maşallah. İsmi yok sözü var peh peh" dedi.

Bazı takipçiler ise böyle bir mesajı ifşa etmenin gereksiz olduğuna dair görüşlerini Yağmur Atacan'a söyleyerek eleştiride bulundu.