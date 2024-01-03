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Yağmur Sarıoğlu kaptan pilotluğa terfi etti

Yağmur Sarıoğlu kaptan pilotluğa terfi etti
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Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, kaptan pilotluğa terfi ettiğini duyurdu.

2010 yılından bu yana Sabri Sarıoğlu ile mutlu bir evliliği ve üç çocuk sahibi olan Yağmur Sarıoğlu, kaptan pilotluğa terfi etti. Sarıoğlu, aylarca süren eğitimler ve sınavlar sonrası yeni apoletini taktı.

Dört çizikli apolet aldığı anlarda çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Yağmur Sarıoğlu, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Kaptan pilotluğa terfi! İlerlediğim bu meşakkatli yolda başta öz disiplinimden ötürü kendime, yokluğumda evdeki yerimi dolduran aileme, beni bu rütbeye layık gören hocalarıma, yön gösterici tüm değerli kaptanlarıma, yardımsever mesai arkadaşlarıma ve desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum.

Ünlü ismin bu başarısına binlerce beğeni ve tebrik yorumu geldi.

Etiketler yağmur sarıoğlu kaptan pilot
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