Yalı Çapkını'ndaki ''cinsel ilişki'' iması izleyiciyi kızdırdı

Ekranların sevilen yapımlarından Yalı Çapkını'nın hayranları 77'nci bölüm ikinci fragmanında yer alan cinsel ilişki imalı sahneye sert tepki gösterdi.

Star TV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Yalı Çapkını 77. bölümüne dair fragmandaki bir sahne ile izleyicisinden sert tepki aldı.

Yarın ( 4 Ekim Cuma ) akşam Star TV'de yayınlanacak olan Yalı Çapkını'nın 77. bölüm 2. fragmanında yer alan yatak odası kesitleri sonrasında sosyal medya karıştı.

İzleyiciler başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını"nın yeni fragmanında zihinlerde yaratılan "Seyran'ın Sinan'la birlikte olup olmadığı" sorusuna tepki gösterdi.