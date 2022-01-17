Yargı dizisine damgasını vuran ''KPSS'' sahnesi

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da KPSS sahnesi olay yarattı. Dizide KPSS'den 95 alan ancak mülakatta elenen bir genç kızın yaşadıkları izleyicilere aktarıldı.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal ve Uğur Polat'ın başrollerini paylaştığı Yargı bu akşam 16. bölümüyle ekranlara geldi. Kanal D'nin sevilen dizisinde bu akşam KPSS mağduru bir genç kızın hikayesi olay yarattı. Diziye ‘KPSS’den 95 aldım ama mülakatta elendim’ sözleri damgasını vurdu.

YARGI SON BÖLÜM

Sevdiği kadın Ceylin ile mesleği arasında kalan Ilgaz’ın hiç beklenmedik bir karar alması olayların seyrini daha da değiştiriyor. Kendisine herkesten ve hatta kendisinden bile daha çok inanan Ilgaz’ın çıkmazlarından habersiz olan Ceylin daha değişik bir tutum sergiliyor. Oğlunu öldürdüğüne dair tüm delillerin Ceylin’i işaret ettiğine Yekta Tilmen, Ceylin ve etrafı için tüm varını yoğunu ve de arkasındaki adalet ordusunu göreve çağırıyor. Kendi inandığı adaleti sağlamak uğruna, herkesi karşısına almak pahasına da olsa hamle yapmaktan çekinmiyor. Pek çok yaralı kadınla bir arada kalmak zorunda olan Ceylin, bir yandan cinayeti hatırlamak için uğraşırken; bu kadınların hikayesine de kayıtsız kalmakla kalmamak arasında bocalıyor. Üstelik kendisi dışındaki dünyada çekilen kılıçlardan ve yeni oluşan cephelerden de tamamen habersiz kalıyor.

YARGI'NIN HİKAYESİ

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.