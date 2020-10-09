Yasmin Erbil'den babasıyla ilgili soruya şoke eden yanıt

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil önceki akşam Arnavutköy’de bir mekan çıkışı görüntülendi. Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya fenomeni Ali Biçim’le İstanbul’da bir mekanda görüntülenmişti.

Sık sık babası hastayken yaptığı cesur paylaşımlarla tepki çeken Erbil kendisine sorulan soruya verdiği yanıtla da olay oldu.

Geçtiğimiz gün Ali Bey'le görüntülendiniz sorusuna Erbil “evet bu gün de başka bir erkek arkadaşım” diyerek alaylı şekilde güldü.

Babasının ağır bir hastalık geçirmesine rağmen sürekli gece hayatında görüntülenmesinin tepkiye neden olması hakkında soru sorulunca Yasmin Erbil ise “ne yapalım, ölelim mi?” diyerek yanıt verdi.

Yasmin Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil uzun süredir kaçış sendromu hastalığı ile mücadele ediyor.