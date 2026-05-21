Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır'dan üzücü haber: Entübe edildi
Yeşilçam’ın efsane ismi Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin sevenlerini üzen bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisiyle yoğun bakıma alınan 77 yaşındaki usta sanatçı, entübe edildi.
Türk sinemasının unutulmaz jönü, usta sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuna yönelik hastaneden endişe verici haberler gelmeye devam ediyor. 14 Mayıs'ta aniden rahatsızlanarak Beşiktaş'taki bir hastaneye kaldırılan ve tetkikler sonucunda zatürre teşhisi konulan 77 yaşındaki oyuncunun tedavi sürecinde kritik bir aşamaya geçildi.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Kadir İnanır'ın entübe edildiği öğrenildi.
Usta oyuncunun sağlık durumundaki bu kritik gelişmeyi, hayat arkadaşı Jülide Kural duyurdu. Kural, “Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi” ifadelerini kullandı.
Riskli bir durumla karşı karşıya olduklarını söyleyen Jülide Kural, “İnşallah güzel haberlerini alırız” ifadelerini kullandı.
