Yoğun Bakımdaki Kadir İnanır: ''Beni buradan çıkarın''

Zatürre teşhisiyle yoğun bakıma alınan Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin hayat arkadaşı Jülide Kural ve yeğeni Levent İnanır'dan umut verici açıklamalar geldi. Bilinci açık olan 77 yaşındaki efsane oyuncunun tedavisinin olumlu ilerlediğini belirten Kural, İnanır'ın "Beni buradan çıkarın" dediğini aktardı.

Türk sinemasının 77 yaşındaki efsanevi aktörü Kadir İnanır'ın geçtiğimiz günlerde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılması, sanat dünyasını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğmuştu.

Uzun süredir çeşitli ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta ismin, bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı olarak gelişen soğuk algınlığının zatürreye (pnömoni) dönüşmesi sonucu yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Jülide Kural'dan Umut Veren Açıklama: "Her Gün Bir Öncekinden İyi"

Haber3.com magazin masası olarak yakından takip ettiğimiz tedavi sürecine ilişkin en net ve güvenilir açıklama, usta oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural'dan geldi. İnanır'ı yoğun bakımda günde 2-3 kez ziyaret ettiğini ve kendisiyle konuştuğunu belirten Kural, tedavinin olumlu yönde ilerlediğinin müjdesini verdi.

Zorlu süreci anlatan Kural, "Bu enfeksiyonu atlatması kolay olmuyor tabii ki. Ancak her gün yapılan tetkikler, bir gün önceye göre daha iyi. Yanına girdiğimde bana sürekli ‘Beni buradan çıkarın’ diyor. Kadir böyle ortamları pek sevmez. Ancak doktorlar her dakika takip edilebilmesi için onu bir süre daha yoğun bakımda göz önünde tutacak" ifadelerini kullandı.

Kural, en büyük temennilerinin usta oyuncunun yakında normal odaya çıkması ve yaklaşan bayramı evlerinde geçirmek olduğunu da sözlerine ekledi.

Sosyal Medyadaki "Asılsız İddialara" Yeğeninden Yanıt

Usta oyuncunun hastaneye kaldırılmasının ardından sosyal medyada yayılan bazı olumsuz ve asılsız iddialara ise Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır son noktayı koydu. Bilgi kirliliğini net bir dille yalanlayan yeğen İnanır, sanatçının bilincinin tamamen açık olduğunu ve yakınlarıyla sorunsuz bir şekilde iletişim kurabildiğini vurguladı.

Durumun her geçen gün daha da iyiye gittiğini belirten Levent İnanır, sevenlerinin sadece resmi açıklamalara itibar etmesi gerektiğinin altını çizdi.