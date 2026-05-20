Hayatının baharındaydı... 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 18 yaşındaki genç kız, çocuk parkındaki kameriyede asılı halde ölü bulundu.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi’ndeki Şehit Metin Selçuk Çocuk Parkı’nda dün sabah saatlerinde trajik bir olay meydana geldi. Parktaki kameriyede 18 yaşındaki B.N. isimli genç kız, çevre sakinleri tarafından asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden emniyet ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede genç kızın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Genç kızın cansız bedeni yapılan otopsi işlemlerinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA