Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının merkez üssünü Battalgazi, derinliğini ise 7,03 kilometre olarak duyurdu.

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Türkiye'nin deprem gerçeği bu kez Malatya'da kendini hatırlattı.

Okullar Tatil Edildi

Yaşanan büyük paniğin ardından en hızlı güvenlik önlemi eğitim cephesinden geldi. Malatya Valiliği, öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğini sağlamak amacıyla il genelindeki tüm okulların tatil edildiğini resmen duyurdu.

Çevre illerde de tüm şiddetiyle hissedildi!

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Adıyaman, Elazığ, Gaziantep başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de tüm şiddetiyle hissedilirken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Depremin etkisiyle vatandaşlar kendilerini sokağa attı... Vatandaşlar ev ve iş yerlerini terk ederken, okullarda da öğrenciler bahçeye çıkarıldı.

AFAD'tan yüreklere su serpen açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Merkez Üssü Battalgazi, Derinlik Sadece 7,03 Kilometre

AFAD tarafından anlık olarak paylaşılan teknik verilere göre, sarsıntının merkez üssü Battalgazi ilçesi olarak kaydedildi. Haberin detaylarında dikkat çeken en önemli unsur ise sarsıntının derinliği oldu. Depremin yerin yalnızca 7,03 kilometre derinliğinde gerçekleşmesi, sarsıntının yüzeyde çok daha sarsıcı bir etkiyle hissedilmesine yol açtı. Sığ odaklı olarak nitelendirilen bu tür depremler, yüzeye yakınlıkları nedeniyle hissedilme ivmesinin yüksek olmasıyla biliniyor.

Resmi Kaynakları Takip Edin

Deprem anında ve sonrasında yaşanabilecek bilgi kirliliğine karşı Haber3.com olarak okurlarımızı yalnızca AFAD ve valilik gibi resmi makamlardan yapılan açıklamaları dikkate almaya davet ediyoruz. Şu an için bölgede yetkili ekiplerin saha tarama ve olası hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

