  4. ''Daltonlar''dan mahkeme başkanına tehdit: ''Biz de senin sülalendeki erkekleri alacağız''

Kendilerini Daltonlar olarak tanıtan suç örgütünün davasına bakan İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın da örgüt tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı. Rusya menşeli hattan ölüm mesajları atan şebekenin lojistik ağı Bayrampaşa'da çökertildi. 7 şüpheli için 27,5 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, bir itiraf iddianameye damga vurdu.

İstanbul'da adalet camiasını hedef alan ve büyük yankı uyandıran tehdit skandalının perde arkası aralandı.

Kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen silahlı suç örgütünün, 'Barış Boyun Suç Örgütü' davasının karar duruşması esnasında İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Onur Atar ve kardeşini hedef alan ölüm tehditlerine ilişkin yürütülen savcılık soruşturması tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun hazırladığı iddianame, uluslararası bağlantıları olan suç örgütlerinin yargı mensupları üzerinde baskı yaratma çabalarını gözler önüne seriyor.

"Sülalendeki Erkekleri Alacağız"

İddianameye yansıyan detaylara göre, çete üyeleri Mahkeme Başkanı Ali Onur Atar'ın kişisel cep telefonuna Rusya menşeli yabancı bir hat üzerinden kan donduran mesajlar gönderdi. Gönderilen mesajda yer alan, "Sen bizim kardeşlerimizi bizden aldığın gibi biz de senin kardeşini ve diğer sülalendeki erkekleri senden alacağız. Suçsuz insanlara hukuksuz cezalar vermenin bedelini sana ödeteceğiz" ifadeleri, örgütün fütursuzluğunu ortaya koydu.

Tehdidin Lojistik Merkezi Bayrampaşa'da Çökertildi

Olayın hemen ardından harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve siber suçlar uzmanları, teknik takip sonucunda tehdit mesajının Bayrampaşa'daki bir iş yerinden atıldığını tespit etti. Ekiplerin 24 Aralık 2025 sabahı adrese düzenlediği operasyonda iş yeri sahibi E.B. kıskıvrak yakalandı. Mekanda yapılan aramalarda Fransa, Hollanda, Fas ve İngiltere gibi ülkelere ait onlarca aktif yabancı sim kart, özel iletişim aparatları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yurtdışından Talimat, Türkiye'de İcraat

Emniyet güçlerinin E.B.'nin dijital materyallerinde yaptığı incelemeler, Daltonlar çetesinin uluslararası lojistik ağını da deşifre etti. Şüphelinin, yurt dışına firar eden ve hakkında kırmızı bülten bulunan örgüt yöneticilerinden "Poyraz Yoldaş" kod adlı E.E. ile doğrudan irtibatlı olduğu belirlendi. E.B.'nin örgüt yöneticisine "Bir emrin, isteğin var mı?" diyerek açıkça talimat aldığı yazışmalar dosyaya kesin delil olarak girdi. Tehdit mesajını gönderen asıl şahıslardan birinin ise Gürcistan'da firari olarak bulunan M.A. olduğu saptandı.

"2 Milyon Ceza Kestiler, Korktuğum İçin Hatları Açtım"

Gözaltına alınan E.B., emniyetteki ifadesinde örgütün kendisini nasıl zorladığını anlatan çarpıcı itiraflarda bulundu. Şüpheli, "Beni 'Can Dalton reisin selamı var' diyerek dükkanımı kurşunlatmakla tehdit ettiler. Annemin yolda yürürken çekilmiş fotoğraflarını atarak 2 milyon lira ceza kestiler, korktuğum için hatları açtım" diyerek şebekenin acımasız şantaj yöntemlerini anlattı.

7 Şüpheli İçin Ağır Hapis Talebi

Hazırlanan iddianame kapsamında, şüpheliler B.G., B.G., B.Y., M.K. ve M.A.'nın 2 müştekiye karşı "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçundan 6'şar yıldan 20'şer yıla kadar hapsi isteniyor. Lojistik desteği sağlayan E.B. ve örgüt yöneticisi E.E. hakkında ise hem 'silahlı örgüte üye olmak' hem de 'tehdit' suçlarından 9'ar yıldan 27 yıl 6 aya kadar ağır hapis cezası talep ediliyor. Adaletin tecellisi için gözler şimdi mahkemenin vereceği kararda.

DHA

Etiketler daltonlar çetesi dava mahkeme başkanı tehdit ağır ceza mahkemesi bayrampaşa organize suç örgütü
