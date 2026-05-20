  Megastar Tarkan'dan Milli Takım için Dünya Kupası marşı açıklaması

A Milli Futbol Takımı'nın yıllar sonra Dünya Kupası biletini almasının ardından gözler 2002'nin efsane sesi Tarkan'a çevrilmişti. Megastar, "Yeni bir milli takım marşı mı yazıyor?" beklentilerine sosyal medyadan son noktayı koydu.

A Milli Futbol Takımı'mızın yıllar süren hasrete son vererek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanması, tüm Türkiye'de büyük bir coşku yarattı.

Ay-Yıldızlıların bu tarihi başarısı, akıllara hemen 2002 yılındaki efsanevi turnuvayı ve o döneme damga vuran Tarkan imzalı "Bir Oluruz Yolunda" marşını getirdi.

Son günlerde kulislerde ve sosyal medyada Megastar'ın Dünya Kupası için yeni bir marş hazırlığında olduğu iddiaları hızla yayılırken, beklenen açıklama bizzat sanatçının kendisinden geldi.

"Yenisini Yazmak Gibi Bir Niyetim Yok"

Hakkında çıkan yeni marş iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden samimi bir dille yanıt veren Tarkan, hayranlarını heyecanlandıran stüdyo çalışmalarından bahsetse de bu projeler arasında bir Milli Takım marşı olmadığını net bir şekilde ifade etti.

Haber3.com magazin masasının derlediği açıklamaya göre ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı: "Harıl harıl çalışıyorum stüdyomda. Güzellikler geliyor. Bu güzelliklerden biri milli takım şarkısı değil bu arada. 'Bir oluruz yolunda' gibi bir marş yazmışım bir kere ve yenisini yazmak gibi bir niyetim, düşüncem de yok. En azından kendi adıma gerekli bulmuyorum böyle bir şeyi."

Marş Tartışmalarına Anlamlı Nokta: "Sözde Değil, Kalpte Bir Olalım"

Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olan Tarkan, açıklamasının devamında müzik dünyasında ve kamuoyunda dönen "Hangi marş kullanılacak?" tartışmalarına da son derece birleştirici bir perspektiften yaklaştı. Asıl odaklanılması gereken noktanın Ay-Yıldızlı ekibin sahadaki başarısı olduğunu vurgulayan Megastar, sporun birleştirici gücüne dikkat çekti.

Tarkan, "Milli takımımız başarılarıyla bizleri mutlu etsinler, gururlandırsınlar ve tek yürekte buluştursunlar yeter bana" derken, Dünya Kupası coşkusunun nasıl yaşanması gerektiğine dair de şu anlamlı mesajı verdi: "O gün geldiğinde yazılmış bütün marşlar çalsın hatta. El ele kutlayalım milli takımın başarısını. Yani sözde değil, kalpte 'bir olalım' milli takımın yolunda."

Gözler şimdi, Tarkan'ın "güzellikler geliyor" diyerek müjdesini verdiği o yeni stüdyo projelerinde.

