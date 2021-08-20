Yıllar önceki pozunu paylaştı: Sağ üstteki kâküllü kız benim

Nilgün Belgün, yıllar önce arkadaşları ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Nilgün Belgün, nostaljik bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, yıllar önce sınıf arkadaşları ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı.

"SANIRIM O YILLARDA KÂKÜL MODASI VARDI"

Eski günleri yad eden Belgün, gönderisine, "#Tbt'nin dibi. Orta okul resmimiz... Orta okul arkadaşım Aynur Koç'un doğum günündeyiz. Sağ üstteki kâküllülü kız benim. Sanırım o yıllarda kâkül modası vardı. Geçenlerde yıllar sonra üçümüz buluşup, yemeğe çıkmıştık..." notunu düştü. 68 yaşındaki Nilgün Belgün'ün paylaşımı kısa sürede takipçilerinden 8 binden fazla beğeni aldı.