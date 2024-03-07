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Yüzyüzeyken Konuşuruz’un gitaristi hakkında hapis istemi

Yüzyüzeyken Konuşuruz’un gitaristi hakkında hapis istemi
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Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun bas gitaristi Can Tunaboylu'nun eski kız arkadaşı şarkıcı Aybike Çelik'i darp ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada Tunaboylu hakkında 6 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.

Yüzyüzeyken Konuşuruz’un gitaristi Can Tunaboylu’nun Aybike Çelik’i darp ettiği iddiasına yönelik başlatılan soruşturmada Tunaboylu hakkında 6 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Tunaboylu’nun kasten yaralama ve hakaret suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Tunaboylu'nun, sevgilisi Çelik'in kendisine vurduğunu söylediği iddianamede, kollarıyla kendini koruduğu sırada elinin Çelik'e değmiş olabileceğini belirttiği anlatıldı.

Tunaboylu'nun yaralama kastı ile hareket etmediğini, kendisinin de yaralanmalarının olduğunu ve daha sonra birlikte kalmaya devam ettiklerini anlattığı da iddianamede yer aldı.

Olay gecesi durumdan haberdar olan bir arkadaşlarının da eve gittiği ve bilgi sahibi sıfatıyla ifadesinin alındığını, Can Tunaboylu'nun suç işlediğinin delillerle anlaşıldığını kaydeden savcılık, 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapsini istedi.

FOTOĞRAFLAR DOSYAYA SUNULDU

Tunaboylu’nun yargılanmasına önümüzdeki Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Aybike Çelik'in olay sonrası çekilen fotoğraflarının dosyaya sunulduğunu belirten savcılık, Adli Tıp raporuna göre Çelik'in sol gözaltında morarma, yine sol gözünün içinde kanama, sol bileğinde kırık olduğunu kaydetti.

Yaralanmasının hafif nitelikte olmadığı, vücuttaki kırığın hayati fonksiyonlara etkisinin orta derece olduğu rapor edildi.

 

Sabah Gazetesi

Etiketler Can Tunaboylu yüzyüzeyken konuşuruz hapis hapis istemi
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