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100. yılı etkinliklerini erteleyen TRT nedenini açıkladı

100. yılı etkinliklerini erteleyen TRT nedenini açıkladı
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TRT'nin Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenlenecek etkinlikleri ertelediği duyurulmuştu. TRT, Cumhuriyetin 100. yılı etkinliklerini erteleme sebebini açıkladı

TRT'nin Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenecek etkinlikleri, "Gazze'deki insanlık dramı" nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

TRT'den yapılan açıklamada, "TRT, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceği ve tüm hazırlıkları biten eğlence odaklı konser ve gösterileri, Gazze'de yaşanan endişe verici insanlık dramı nedeniyle ileri bir tarihe erteledi." ifadesine yer verildi.

Ertelenen konser, gösteri ve diğer etkinliklerin gerçekleştirileceği tarihler daha sonra açıklanacak.

Etiketler trt 100. yıl etkinlikleri trt 100. yıl
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