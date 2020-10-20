A Haber bu sefer ''itiraf'' gibi bir ''müjde'' verdi!

Türkiye’de artan işsizlik, geçim derdi nedeniyle vatandaşlar borç batağına saplandı. Borcunu ödeyemeyen vatandaşlar, yeni kredilerle borçlarını ödemeye ve ertelemeye çalışıyor.

Ödeyemeyen, yapılandıramayan binlerce vatandaş ise icralık olmuş durumda. CHP'nin hazırladığı rapora göre, sadece 15-19 Haziran 2020 tarihleri arasında UYAP üzerinden toplam 244 bin 662 icra başvurusu yapıldı.

İcra dairelerine geçen yıldan toplam 23 milyon 644 bin dosya devretti. Bu tablonun pandemiyle birlikte daha da artacağı düşünülüyor.

A Haber’de yayınlanan Erkan Tan ile Sabah Ajansı’nda vatandaşların borçlanmasıyla ilgili tepki çeken bir başlık yer aldı.

Haberde, 4 milyon borçlu vatandaşın borcunun yapılandırılması, “Müjde“ olarak verildi. Başlıkta ise “Vatandaş borçtan kurtuluyor“ denildi.

