Belediye binasında gazeteciye saldırı anı kamerada

Samsun’da inşa edilen 19 Mayıs Devlet Hastanesi’nin eksikliklerini haber yaptığı için müteahhit firmanın çalışanları tarafından belediye binasında doğalgaz borusuyla darp edilen Yeniçağ Temsilcisi İbrahim Akkuş’a saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde yapılan ve yaklaşık 15 milyon liraya mal olan 40 yataklı devlet hastanesinin eksikliklerini ve müteahhit hatalarını haber yapan Yeniçağ Gazetesi Temsilcisi İbrahim Akkuş, 21 Haziran’da belediye binasında firma çalışanlarının saldırısına uğramış ve doğalgaz borusuyla darp edilmişti.

Saldırganlardan şikayetçi olan gazeteci İbrahim Akkuş’a yapılan saldırının görüntüleri savcılık tarafından incelemeye alındı.

Kamera kayıtlarında; Akkuş’un hastaneyle ilgili teknik bilgiler almak için gittiği 19 Mayıs Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne üç saldırganın aynı araçla geldikleri; birbirlerinden habersizmiş gibi belediye binasına ayrı ayrı girdikleri ve saldırganlardan birinin elinde de eteğe sarılı halde yaklaşık yarım metre uzunluğunda bir plastik boru olduğu görülüyor.

Akkuş’un ardından fen işlerine giren ve saldırıyı gerçekleştiren Kadir S.’nin, yanında getirdiği eteği Akkuş’a giydirmek istediği ancak, Yeniçağ Temsilcisinin biber gazıyla kendini korumaya çalışması üzerine saldırganın amacını gerçekleştiremediği bildirildi.

Saldırgan Kadir S.’in Akkuş’u darp ederken kullandığı boruyla birlikte elindeki eteğin delil olarak alındığı kaydedildi.

BİBER GAZI ETKİLİ OLDU

Kamera kayıtlarında, saldırıya uğrayan Akkuş’un yanındaki biber gazını sıkarak kendisini korumaya çalıştığı; odada bulunan diğer şahıslarla birlikte gazdan etkilenen saldırganın ambulansla hastaneye kaldırıldığı da görülüyor.

ANKA