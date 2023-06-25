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Canlı yayında bebek katili Öcalan için skandal sözler

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Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ canlı yayında, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için söylediği sözler tartışma yarattı.

Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için uygulanan tecriti eleştirerek hukukta hiç bir yeri olmadığını dile getirdi.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Yanardağ, Öcalan'ın avukatlarıyla dahil kimseyle görüştürülmediğini ifade etti.

"Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur" diyen Yanardağ, Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu söyledi. Yanardağ, "Abdullah Öcalan hafife alınacak biri değil. Cezaevinde okumaktan filozof oldu. Son derece zeki biri" ifadelerini kullandı.

Etiketler merdan yanardağ abdullah öcalan apo öcalan terör terörist pkk
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