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Cumhuriyet'e ilk kadın genel yayın yönetmeni

Cumhuriyet'e ilk kadın genel yayın yönetmeni
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Tuncay Mollaveisoğlu'nun görevden alınmasının ardından Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmenliğine dış haberler servisini yöneten Mine Esen getirildi.

Cumhuriyet gazetesi, "yeni görevlendirmeler" başlığıyla bir açıklama yayımladı. Buna göre, Tuncay Mollaveisoğlu'nun görevden alınmasından sonra boşta olan genel yayın yönetmenliğine dış haberler servisini yöneten Mine Esen'in getirildiği belirtildi. Gazete, genel yayın koordinatörlüğüne ise Hakan Akarsu'nun getirildiğini duyurdu.

Gazetenin söz konusu açıklamasında "Atatürk’ün adını koyduğu, dünyanın en köklü gazetelerinden Cumhuriyet’te Genel Yayın Yönetmenliği’ne Mine Esen getirildi. Uzun yıllar Dış Haberler Servisi’ni yöneten Esen, Cumhuriyet’in ilk kadın genel yayın yönetmeni oldu. Genel Yayın Koordinatörlüğü’ne de Hakan Akarsu getirildi" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, "para karşılığı manipülatif haber" iddiasıyla ilgili kaleme aldığı yazının gazetede yayımlanmadığını ifade ederek görevinden alınmıştı.

 

Etiketler Mine Esen Cumhuriyet Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni
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