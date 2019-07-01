Demirören Medya hakkında şok iddia ! Satılıyor mu ?

Doğan Medya tabelasının yerini Demirören Medya’nın almasının üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen yine dev bir satış gündemde.

Medya tarihine geçen büyük el değiştirmenin üzerinden henüz bir yıl geçti ama Demirören Medya’da işler bir türlü yoluna girmedi. Her geçen gün yeni bir skandalla gündem olan kurumda iddialar, kulis bilgileri ve gelişmelerin de ardı arkası kesilmiyor.

DEMİRÖREN MEDYA TURKUVAZ GRUBUNA SATILDI MI?

İddialardan en önemlisi ise Demirören Medya’nın tüm yayın organlarıyla birlikte Turkuvaz Medya’ya satıldığı yönünde. Kulis bilgilerine göre; Demirören Medya satış işleminden bu yana personel maaşlarını her ay bankadan kredi çekerek ödüyor.

Halihazırda satın alma için kullanılan 675 milyon dolarlık Ziraat Bankası kredisinin aylık taksitlerinin yanına bir de bu kredi borçları eklenince Demirören yönetiminin sabrı taştı. Yıldırım Demirören’in borçlar nedeniyle medya grubunu bir bütün olarak satmaya karar verdiği ve Turkuaz Medya ile anlaştığı öğrenildi.

MEDYA TARİHİNİN EN BÜYÜK TEKELİ OLACAKLAR

ATV, A haber, A Para, Sabah Gazetesi gibi çok sayıda yayın organına sahip olan Turkuvaz Medya Demirören Medya’yı da bünyesine katarsa medya tarihinin en büyük tekelini kurmuş olacak. Yine iddialar o denli ilerde ki Turkuvaz Medya’nın CNN TÜRK, Kanal D ve diğer yayın organlarını elindekilerle birlikte 5. Levent’te yaptırdığı medya kompleksine taşıyacağı bile söyleniyor.

CNN INTERNATIONAL İSİM HAKKINI GERİ Mİ ALDI?

Ve diğer bomba kulise göre CNN İnternational isim hakkını geri aldı. CHP’nin CNN’ne yaptığı başvuruları inceleyen marka yöneticileri ve hukukçular, CNN TÜRK’ün yayın politikasının isimlerine zarar verdiği kanaatine vardı ve isim hakkını geri alma kararı verdi. Yine iddialara göre bu karar Demirören Medya’ya iletildi ve kanala isim değişikliği için kısa bir süre verildi.

MİLLİYET SATILDI MI KAPANIYOR MU?

Kulislerde konuşulan bir başka konu da Milliyet Gazetesi’ne dair. Demirören Medya açıklama yapmaktan kaçındıkça Milliyet Gazetesi’nin kapanacağı yönündeki iddialar güçlendi ancak Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre Milliyet Gazetesi kapanmayacak ancak hükümete muhalif bir isme satılacak.