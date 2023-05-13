  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Fatih Portakal'ın sahte mesaj yanıtı olay oldu: ''Ne korkutmuşuz!''

Fatih Portakal'ın sahte mesaj yanıtı olay oldu: ''Ne korkutmuşuz!''

Fatih Portakal'ın sahte mesaj yanıtı olay oldu: ''Ne korkutmuşuz!''
Güncelleme:

Gazeteci Fatih Portakal, kendisinin de arasında olduğu gazetecilere yalan paylaşımlar yapması için mesaj attığı görseli hazırlayanlara yanıt vererek, "Ne korkutmuşuz" dedi.

Gazeteciler Sevilay Yılman ve Fatih Portakal, bir Whatsapp görseliyle haklarında yalan paylaşımlar yapılmasına tepki gösterdi. 

Sevilay Yılman'ın Twitter hesabından paylaştığı görselde, "HalkTV-Sözcü" başlıklı bir Whatsapp grubuna Fatih Portakal'ın "İnce çekildi arkadaşlar, önümüz daha açık artık. Son 3 gün kesintisiz algı oluşturmak gerek. Sevilay, Nevşin ve Şirin bugün de Twitter'da yalan paylaşımlara devam edin. Ben de bu akşam ana haberde devam edeceğim zaten" mesajını attığı iddia edilmiş. 

Nevşin Mengü ve Şirin Payzın'ın telefon numaralarının rehberinde olmadığını söyleyen Yılman, "İyice çamurlaştılar… İğrençleştiler! Fatih Portakal dışında adı geçen Nevşin’in ya da Şirin Payzın’ın telefonları bile yok rehberimde. Photoshop ile hazırladıkları görselle, 'Algı ekibi kurduğumuzu' söyleyerek algı yapmaya çalışıyorlar" dedi.

"NE KORKUTMUŞUZ"

"Allah sizi bildiği gibi yapsın! Ne yaptınız siz bu ülkeye ki bu kadar korkuyor ve montajlarla, photoshoplarla, yalanlarla, iftiralarla paçayı kurtarmaya çalışıyorsunuz!" diyen Yılman, "Gobbels’i yattığı yerde ters çeviren bu dezenformasyonlarla nereye kadar gideceksiniz kardeşim? Hiç mi korkmuyorsunuz bu alçaklıklarınızın, kötülüklerinizin bir gün gelip de çocuklarınızın ayağına dolaşmasından? Nasıl Müslümanlarsınız siz? Nasıl dindarlarsınız? Yuh olsun" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal da, Sevilay Yılman'ın tweetini paylaşıp "Vaaay arkadas ne korkutmuşuz" dedi.

Etiketler Sevilay Yılman fatih portakal sahte mesaj ne korkutmuşuz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar'ın Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na tepkisi için dikkat çeken analiz
Kredi kartıyla alışverişte yeni düzenleme
Dev banka altın tahminini değiştirdi
Seçim sonrası dolar ne olur? İşte yabancı finans kuruluşlarının dolar/TL tahminleri
7 bölgenin seçim anketi güncellendi: Hangi bölge hangi adaya oy veriyor ? İşte son anket...
İzmir'deki lüks sitedeki yangının nedeni belli oldu
Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Bugünden hayırlı olsun
Seçim öncesi piyasalar karıştı! Dolar mı, altın mı, borsa mı?
Erdoğan'dan seçime 1 kala Anayasa teklifi: ''Yüzde 50+1 oy değişmeli''
Seçim öncesi dikkat çeken analiz: ''Piyasalar muhalefeti fiyatlıyor''