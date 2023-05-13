Fatih Portakal'ın sahte mesaj yanıtı olay oldu: ''Ne korkutmuşuz!''

Gazeteci Fatih Portakal, kendisinin de arasında olduğu gazetecilere yalan paylaşımlar yapması için mesaj attığı görseli hazırlayanlara yanıt vererek, "Ne korkutmuşuz" dedi.

Gazeteciler Sevilay Yılman ve Fatih Portakal, bir Whatsapp görseliyle haklarında yalan paylaşımlar yapılmasına tepki gösterdi.

Sevilay Yılman'ın Twitter hesabından paylaştığı görselde, "HalkTV-Sözcü" başlıklı bir Whatsapp grubuna Fatih Portakal'ın "İnce çekildi arkadaşlar, önümüz daha açık artık. Son 3 gün kesintisiz algı oluşturmak gerek. Sevilay, Nevşin ve Şirin bugün de Twitter'da yalan paylaşımlara devam edin. Ben de bu akşam ana haberde devam edeceğim zaten" mesajını attığı iddia edilmiş.

Nevşin Mengü ve Şirin Payzın'ın telefon numaralarının rehberinde olmadığını söyleyen Yılman, "İyice çamurlaştılar… İğrençleştiler! Fatih Portakal dışında adı geçen Nevşin’in ya da Şirin Payzın’ın telefonları bile yok rehberimde. Photoshop ile hazırladıkları görselle, 'Algı ekibi kurduğumuzu' söyleyerek algı yapmaya çalışıyorlar" dedi.

"NE KORKUTMUŞUZ"

"Allah sizi bildiği gibi yapsın! Ne yaptınız siz bu ülkeye ki bu kadar korkuyor ve montajlarla, photoshoplarla, yalanlarla, iftiralarla paçayı kurtarmaya çalışıyorsunuz!" diyen Yılman, "Gobbels’i yattığı yerde ters çeviren bu dezenformasyonlarla nereye kadar gideceksiniz kardeşim? Hiç mi korkmuyorsunuz bu alçaklıklarınızın, kötülüklerinizin bir gün gelip de çocuklarınızın ayağına dolaşmasından? Nasıl Müslümanlarsınız siz? Nasıl dindarlarsınız? Yuh olsun" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal da, Sevilay Yılman'ın tweetini paylaşıp "Vaaay arkadas ne korkutmuşuz" dedi.