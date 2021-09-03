  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. FOX TV muhabiri, AK Parti Sözcüsü Çelik'in basın toplantısına alınmadı

FOX TV muhabiri, AK Parti Sözcüsü Çelik'in basın toplantısına alınmadı

FOX TV muhabiri, AK Parti Sözcüsü Çelik'in basın toplantısına alınmadı

FOX Haber muhabiri Barış Kaya, Erdoğan Bayraktar ile ilgili soru soracağı için AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in düzenlediği basın toplantısına alınmadı.

FOX Haber muhabiri Barış Kaya'nın bugünkü AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in düzenlediği basın toplantısına alınmadığı açıklandı. FOX TV duruma tepki gösterirken, "Basın Özgürlüğü İlkesi ihlal edildi! 'Ve bu tam olarak anayasanın 38’inci maddesine aykırı bir durum'" denildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, FOX Haber muhabiri Barış Kaya'nın basın toplantısı için 'Ömer Çelik'in talimatıyla' AK Parti Genel Merkezi'ne alınmadığını duyurdu. Önderoğlu, şu ifadeleri kullandı: "FOX Haber muhabiri Barış Kaya'nın AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldiği ifade edilen talimatla Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıya alınmadığını üzüntüyle öğrendik. Keyfiyeti kınıyor, sansürle asıl saygısızlığın kamuoyuna yapıldığına inanıyoruz."

Kaya'nın, açıklamaları sosyal medyada sıkça konuşulan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile ilgili soru nedeniyle salona alınmadığı belirtildi.

Ömer Çelik'in talimatı ile toplantıya alınmadığı belirtilen Kaya'nın Çelik'e sormak istediği soru ise FOX TV Ana Haber'de ekrana yansıtıldı.

 

Etiketler fox tv ak parti ömer çelik basın toplantısı barış kaya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Danilo Şef, MasterChef Türkiye’den ayrıldı mı?
Delta varyantından sonra şimdi de Mu varyantı tehlikesi: Türkiye'de görüldü mü?
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu
Kritik toplantı sonrası ortak açıklama: Üniversitelerde yüz yüze eğitim nasıl olacak?
8 yıllık özlem bitti! Leyla ile Mecnun geri döndü
''Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım'' demişti: Karı-koca canlı yayında yüzleşti
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
KAP geldi, taraftar çıldırdı: Barcelona'nın yıldızı Beşiktaş'ta!
Zam'aydın Türkiyem! Doğalgaza zam geldi!