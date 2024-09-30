Fulya Öztürk'e Beyrut'ta canlı yayında müdahale

Prof. Dr. Celal Şengör'den Bakan'a olay sözler: ''Bunu anlatamıyoruz bu herife''

Mansur Yavaş, o mesajını ifşa etti: Okul müdürlerine ''okulu temizlemeyin'' talimatı

Okullar için ilk ara tatil için tarih belli oldu

İstanbul'da kiraların en ucuz ve en pahalı olduğu ilçeler belli oldu