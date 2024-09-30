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Fulya Öztürk'e Beyrut'ta canlı yayında müdahale

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Beyrut'ta İsrail'in saldırı devam ederken canlı yayın esnasında CNN Türk haber ekibi ve Muhabir Fulya Öztürk saldırıya uğradı.

İsrail'in Beyrut'a yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinden sonra bölgede yaşanan gerilim devam ederken bölgeden yayın yapan CNN Türk ekibine canlı yayın esnasında bir müdahale gerçekleştirildi.

Beyrut'ta İsrail'in saldırı devam ederken canlı yayın esnasında CNN Türk haber ekibi ve Muhabir Fulya Öztürk saldırıya uğradı.

Yayın sırasında CNN Türk muhabiri bölge ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken çekim ekibine müdahale edildi. Öztürk’ün yayın yapması engellendi.

Canlı yayına yansıyan görüntülerde Fulya Öztürk "Pardon, pardon, pardon" diyerek yayını sonlandırmak zorunda kaldı. O anlar izleyicilerle paylaşıldı.

Beyrut'ta İsrail'in saldırı devam ederken canlı yayın esnasında CNN Türk haber ekibi ve Muhabir Fulya Öztürk saldırıya uğradı.

Söz konusu anlar sosyal medyada gündem oldu. Öztürk daha sonra yayına bağlanıp durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı.

 

Etiketler fulya öztürk beyrut cnntürk cnn türk  müdahale
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