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Gazeteci Altan Sancar haklkında ''paylaşım'' soruşturması

Gazeteci Altan Sancar haklkında ''paylaşım'' soruşturması
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Gazeteci Altan Sancar hakkında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı "Ben bitmeyen devir, dönmeyen devran görmedim ve okumadım. Ama öyle, ama böyle. Mesele nerede durduğunuz olacak" paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Altan Sancar X (Twitter) hesabından, 19 Mart 2025 günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve İBB'ye başlatılan soruşturmaların hemen ardından bir paylaşım yaparak "Ben bitmeyen devir, dönmeyen devran görmedim ve okumadım. Ama öyle, ama böyle. Mesele nerede durduğunuz olacak" demişti.

Sancar'ın avukatı Yeşu Beğtaş, Sancar'ın bu paylaşımıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Gazeteciliği bıraktığını açıklamıştı

Öte yandan Altan Sancar, 22 Mayıs'ta yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'gazetecilik mesleğine süresiz biçimde ara verdiğini' duyurmuştu.

Yaptığı paylaşımda Sancar, şunları yazdı: 

"Uzun yıllardır sürdürdüğüm aktif gazetecilik mesleğime süresiz biçimde ara verdim. Geri dönüş olup olmayacağını ve herhangi bir kurumda yeniden çalışıp çalışmayacağımı bilmiyorum. Fakat bu süreçte yayınlar yapmaya ve yazmaya devam edeceğim. Lakin bunları artık gazeteci olarak yapmayacağım. 

Zira gazetecilik kurallarına olan saygım nedeniyle bunu ‘gazeteci’ adıyla yapmam, tüm gazetecilere saygısızlık olur.   

Bu nedenle yayınlarıma ve yazılarıma gazeteci olarak değil, ülkenin başında unvanı olmayan Altan Sancar adlı yurttaşı olarak devam edeceğim."

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Etiketler halkı kin ve düşmanlığa tahrik soruşturma ifade altan sancar
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