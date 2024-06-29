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Gazeteci Elif Akkuş tahliye EDİLDİ

Gazeteci Elif Akkuş tahliye EDİLDİ
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TRT muhabiri olarak görev yaparken açılan bir soruşturma kapsamında 20 Ekim’de tutuklanan gazeteci Elif Akkuş için tahliye kararı verildi.

TRT muhabiri olarak görev yapan ve anonim bir X hesabında yapılan paylaşımların kaynağı olduğu gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında 20 Ekim’de tutuklanan gazeteci Elif Akkuş hakkında tahliye kararı verildi.

Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanan Akkuş’un avukatı Hüseyin Ersöz, tahliye kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "tehdit", "şantaj" ve "iftira" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan gazeteci Elif Akkuş, 25 yıldır çalıştığı TRT'den üç aylığına sebebi açıklanmadan uzaklaştırılmıştı.

 

Etiketler Elif Akkuş tahliye tehdit şantaj iftira tahliye kararı
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