Gazeteci Emin Pazarcı'dan çirkin sözler

Gazeteci Emin Pazarcı'nın sosyal medyada bir kullanıcının yorumuna verdiği çirkin yanıt büyük tepki çekti.

Akşam Gazetesi’nin Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, sosyal medya hesabından kendisine yorum yazan kişilere verdiği yanıtlarla tepki çekti.

TRT Haber ve A Haber'de de program yapan gazeteci Pazarcı, Ekrem İmamoğlu’na ait olduğu öne sürülen mal varlığı listesini paylaşarak, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporu olduğunu iddia ettiği belgeyi gündeme getirdi. Emin Pazarcı'nın bu paylaşımına yorum yapan birçok kullanıcı, inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı için olağan ticari işlemler olduğunu savundu.

Bir kullanıcının ''Sen nereden buldun MASAK raporunu elden mi verdiler?'' sorusuna yanıt veren Pazarcı, ''Anan getirdi'' ifadesini kullandı.

Emin Pazarcı'nın çirkin yanıtı sosyal medyada büyük tepki çekti.