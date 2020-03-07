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  3. 07 Mart 2020 08:07

Gazeteci Murat Ağırel serbest bırakıldı

Yeni Yaşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü Aydın Keser de ifadeye çağrılmıştı. Çelik ve Keser de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Murat Ağırel serbest bırakıldı
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Ağırel, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcı Vekili aradı. Şüpheli sıfatı ile saat 14:30 da ifade vermeye gideceğim” ifadelerini kullanmıştı. 

Yeni Yaşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü Aydın Keser de ifadeye çağrılmıştı. Çelik ve Keser de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ise şehit olan MİT mensubunun haberini yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. OdaTV Sorumlu Müdürü ve gazetemizin yazarı Barış Terkoğlu dün tutuklanmıştı.
 

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Murat Ağırel
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