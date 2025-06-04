Gazeteci Nihat Genç entübe edildi

Akciğer kanserine yakalanan gazeteci-yazar Nihat Genç'in entübe edildiği öğrenildi.

Akciğer kanserine yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü öğrenilen gazeteci-yazar Nihat Genç'ten üzen haber geldi.

Gazeteci Erdem Atay, Genç'in 4 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve dün itibarıyla entübe edildiğini duyurdu.

Atay paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Nihat Genç’in sağlık durumu ile ilgili Türk milletine duyuru…



Türkiye’nin vicdanı Nihat Ağabeyimiz dört gündür bir hastanede yoğun bakımda.



Dün öğlenden beri entübe edilmiş durumda.



Tüm namuslu insanların duaları onunla olacaktır.



Saygıyla."