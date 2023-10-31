Gazeteci Osman Arolat hayatını kaybetti

Gazeteci ve köşe yazarı Osman Saffet Arolat 80 yaşında hayatını kaybetti. 22 Ekim tarihinden bu yana hastanede tedavi gören Arolat'ın durumu dün gece ağırlaşınca tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gazeteci ve Ekonomim Başyazarı Osman Saffet Arolat vefat etti. 22 Ekim'den bu yana Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 80 yaşındaki Arolat'ın durumu dün gece saatlerinde ağırlaştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arolat, bu sabah yaşama veda etti.

Ekonomim Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, sosyal medya üzerinden "OSMAN AROLAT, Ekonomi Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat'ı kaybettik. Nur içinde yat büyük usta..." ifadeleriyle acı haberi duyurdu.

OSMAN SAFFET AROLAT KİMDİR?

İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamlayan Osman Saffet Arolat, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında gençlik hareketlerinin içinde yer aldı. Eylemlere katıldı; broşürler ve afişler hazırladı, sendika gazeteleri çıkardı. Lise yıllarından itibaren başladığı gazetecilik mesleğinin her kademesinde yer alarak, sembol isimlerinden oldu. 1962 yılında amatör olarak Ankara’da Öncü gazetesinde gazeteciliğe adım attı.

Bir dönem ANT dergisinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. Yazıları nedeniyle yargılanarak tutuklandı. Uzun yıllar haber ajansçılığı, yabancı radyo muhabirliği ve televizyonculuk gibi işler yaptı. Dünya Gazetesi'nde Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi. En son EKONOMİ gazetesinin kuruluşunda yer aldı, başyazarlığını sürdürdü.

Anılarını, Babıâli Anılarım ile Bir Gençlik Liderinin Anıları kitap dizisinde toplayan Osman Saffet Arolat, son nefesine kadar yazıları, Türk ve dünya siyaseti ile yakından ilgilendi.