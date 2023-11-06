Habertürk, ''7 Ekim'de yaşanan terörist bir eylemdi'' diyen muhabirini sahadan çekti

İsrail-Filistin çatışmasını bölgede takip eden Habertürk Dış Haberler Editörü Saime Toktaş, yayında ''7 Ekim'de yaşanan, terörist bir eylemdi'' ifadelerini kullandı. Sosyal medya üzerinden tepki alan Habertürk, Toktaş'ı sahadan çekme kararı aldı.

Habertürk Dış Haberler Editörü Saime Toktaş, bölgeden İsrail-Filistin çatışmasını aktarırken “7 Ekim’de yaşanan, terörist bir eylemdi. Siviller öldürüldü, katledildi. Ardından bunun karşılığı verilmek istendi o ülke tarafından ama bu sefer karşıda binlerce insan öldürüldü” ifadelerini kullandı.

Çokça tepki alan bu yayın sonrası kanalın genel yayın yönetmeni Mehmet Yeşilkaya şu açıklamayı yaptı:

“Habertürk olarak İsrail’in Gazze’ye saldırılarında tavrımız ve editöryal politikamız çok nettir. Gazze’ye yönelik insanlık dışı katliamları sürecin ilk günlerinden itibaren kamuoyuna aktarırken kullandığımız dil konusunda da büyük bir hassasiyet gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz. Bu bağlamda muhabirimizin sarf ettiği cümleleri kabul edilemez buluyor ve kendisini derhal sahadan çekiyoruz.”

Saime Toktaş ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Günlerdir İsrail’den yayın yapıyoruz. Kendimizi ve dilimizi korumaya çalışmamıza karşın bu aynı zamanda bir enformasyon savaşı ve mutlaka etki altında kalabiliyoruz. Son bir kaç gündür güvenlik noktasında bazı ciddi sıkıntılar yaşadık. Bunun da beraberinde getirdiği stres ve zihin dağınıklığı sebebiyle sehven asla kurmayacağım ve bugüne kadar da kurmadığım bir cümle çıktı ağzımdan. Yayın stresiyle sonrasında cümlemi toparlayamadım. Öncelikle Gazze’deki bu insanlık dışı katliamı günlerdir takip eden bir insan olarak çok üzgünüm. Asla kurmayacağım bir cümlenin zihin dağınıklığıyla ekrana taşınmasından dolayı da kamuoyundan tüm samimiyetimle özür diliyorum.”