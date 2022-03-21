  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Habertürk'te yine ilginç anlar! Ekonomi konuşulurken konu nerelere geldi

Habertürk'te yine ilginç anlar! Ekonomi konuşulurken konu nerelere geldi

Habertürk ekranlarında yine ilginç anlar yaşandı. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'in konuk olduğu ''Para Gündem'' programında ''Ekonomi nasıl yönetilmeli?'' konusu tartışılırken Habertürk Tv Ekonomi Müdürü Ebru Baki'nin sözleri yayına damgasını vurdu.

Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek'in konuk olduğu 'Para Gündem' programında 'Ekonomi nasıl yönetilmeli?' konusu konuşulduğu sırada Habertürk Tv Ekonomi Müdürü Ebru Baki, 'Öyle sadece bakmakla olmuyor, göstermek lazım' ifadeleri ile dikkatleri üzerine çekti. O anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Daha önce de Ebru Baki ile Bülent Aydemir arasındaki diyalog gündem olmuştu:

Aydemir'in sebze ve meyve fiyatların çok yüksek olduğundan bahsettiği anlarda söze giren Baki, "Sen de şoka giriyor musun?" şeklinde bir soru yöneltmiş, Aydemir'in açıklamaları esnasında tavırları ve gülüşüyle dikkat çeken Ebru Baki'nin "Yeni meyveleri gördün mü? Yeni sezon yaz meyvelerinde de fiyatlara bir baksaydın. Bence bugün bak yarın konuşalım" demesi ve bu esnada yaptığı el hareketleri sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Yine HaberTürk, yine bir canlı yayın, yine garip sesler...Yine HaberTürk, yine bir canlı yayın, yine garip sesler...Medya
Habertürk canlı yayınında muhabir ve spikerin iltifat yarışı olay olduHabertürk canlı yayınında muhabir ve spikerin iltifat yarışı olay olduMedya

 

Etiketler ebru baki habertürk deniz zeyrek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uçak ve otobüs bileti fiyatlarına zam
İl sayısı arttı; İşte 21 Mart Pazartesi okulların tatil edildiği iller
Emeklinin zamlı bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 4 formül masada
Ev hayali kuranlar dikkat! Konutta KDV indirimi geliyor
Mustafa Sarıgül bu sefer esnafı tokatladı
AK Partili Şamil Tayyar bakanları hedef aldı
Piyasalar yine kıpır kıpır! Dolar 15 TL'ye koşuyor
Meclis'te bu hafta gündem yoğun! Milyonları ilgilendiren 4 düzenleme görüşülecek
4 ilde şafak operasyonu: 35 gözaltı
Türkü evi savaş alanına döndü! Şişeler, sandalyeler havada uçuştu