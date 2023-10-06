Halk TV programcısı Serhan Asker serbest bırakıldı

Halk TV'de hafta sonu yayımlanan 'Görkemli Hatıralar' programının yapımcısı ve sunucusu Serhan Asker, serbest bırakıldı.

İzmir Havalimanı'nda bugün gözaltına alınan Halk TV programcısı ve sunucusu Serhan Asker, serbest bırakıldı.

"UÇAKTAN ALINMA UYGULAMASI ONUR KIRICI"

Serbest bırakılmasının ardından açıklamalarda bulunan Asker, "Bir haberle ilgili soruşturma nedeniyle ifade verdim. Savcı beni dinledikten sonra bırakmaya hükmetti. Uçaktan alınma uygulaması biraz onur kırıcı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Halk TV'de hafta sonu yayımlanan 'Görkemli Hatıralar' programının yapımcısı ve sunucusu Serhan Asker, çekim için gittiği İzmir'de polisler tarafından gözaltına alınmıştı.

Asker, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurmuştu.

"Yarınki Görkemli Hatıralar çekimi için geldiğim İzmir'de Havaalanı'nda polisler tarafından uçaktan alındım... Hakkımda yakalama emri varmış..."