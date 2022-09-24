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HalkTV'de bir sürpriz ayrılık daha

HalkTV'de bir sürpriz ayrılık daha

Halk TV'de "Açıkça" programını sunan Salim Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.

Halk TV’de yayınlanan “Açıkça” programının sunucularından Salim Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kanaldan ayrıldığını duyurdu.

Şen, ayrılık mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bazen ayrılık kaçınılmazdır. İçinizden gelen ses artık gitmeniz gerektiğini söyler ki o vicdanınızın sesidir. Öz saygınızı korumak adına ilkelerinize daha bir sarılırsınız. Tüm izleyenlere, kanal emekçilerine, herkese çok teşekkürler. Hoşça kal Halk TV”

Geçen hafta Gökmen Karadağ’da Halk TV’den istifa ettiğini açıklamıştı. Karadağ’ın istifasına bu sefer Şen de katıldı. Gökmen Karadağ ve Salim Şen, Halk TV’de “Açıkça” programını sunuyordu.

Etiketler Salim Şen halktv halk tv
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