  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Hürriyet, Ankara'da basım faaliyetlerine son veriyor

Hürriyet, Ankara'da basım faaliyetlerine son veriyor

Hürriyet, Ankara'da basım faaliyetlerine son veriyor
Güncelleme:

Hürriyet Gazetecilik tarafından yapılan açıklamada, gazetenin Ankara’daki basım faaliyetlerinin 15 Aralık itibariyla sonlandırılacağı duyuruldu.

Hürriyet Gazetecilik Ankara’daki basım faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada ‘uzun vadeli iş planları çerçevesinde, kaynakların daha etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması’ amacıyla 15 Aralık’ta kapatma kararı alındığı duyuruldu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimizin uzun vadeli iş planları çerçevesinde, kaynakların daha etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması amacıyla 15.12.2025 tarihi itibarıyla, Şirketimizin Ankara’daki basım faaliyetlerinin durdurulmasına ve Osmangazi Mahallesi Özal Bulvarı N120 Sarayköy Pursaklar / Ankara adresinde bulunan Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Ankara DPC Şubesi’nin görülen lüzum üzerine kapatılmasına karar verilmiştir."

text-ad
Etiketler hürriyet ankara basın hürriyet gazetesi demirören
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Durmak yok zamlara devam! Bu gece deposunu doldurmayan yarın isyan edecek! Durmak yok zamlara devam! Bu gece deposunu doldurmayan yarın isyan edecek! Yine grip gibi ama grip değil! DSÖ'den yeni bir virüs uyarısı daha: ''H3N2 hızla yayılıyor!'' Yine grip gibi ama grip değil! DSÖ'den yeni bir virüs uyarısı daha: ''H3N2 hızla yayılıyor!'' Filenin Sultanları set vermeden namağlup şampiyon oldu Filenin Sultanları set vermeden namağlup şampiyon oldu Ünlü oyuncu, çalışanına tekme tokat saldırıp beyzbol sopasıyla dövdü Ünlü oyuncu, çalışanına tekme tokat saldırıp beyzbol sopasıyla dövdü O Türkiye'nin ''su avcısı''... Türkiye'nin dört bir yanından onu arıyorlar! O Türkiye'nin ''su avcısı''... Türkiye'nin dört bir yanından onu arıyorlar! Silah bırakma şovu yapan teröristler bebek katilinin posteri altında yeniden silah kuşandı Silah bırakma şovu yapan teröristler bebek katilinin posteri altında yeniden silah kuşandı Türkiye 20 şehidine ağlarken, Yunanistan'dan skandal hamle! Türkiye 20 şehidine ağlarken, Yunanistan'dan skandal hamle! Bu donduran görüntüler Sibirya'dan değil, Türkiye'den... Bu donduran görüntüler Sibirya'dan değil, Türkiye'den... Arda Güler'in golü EURO 2028 jeneriğine de damgasını vurdu Arda Güler'in golü EURO 2028 jeneriğine de damgasını vurdu Ankara’da yıkım sırasında kepçenin dokunmasıyla yerle bir olan apartmanın çökme anı kamerada Ankara’da yıkım sırasında kepçenin dokunmasıyla yerle bir olan apartmanın çökme anı kamerada
Özel'den ''CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayı'' ile ilgili ilk sinyal Özel'den ''CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayı'' ile ilgili ilk sinyal İstanbul trafiğinde tekmeli, yumruklu ''canım sıkkın gider misin'' saldırısı kamerada! İstanbul trafiğinde tekmeli, yumruklu ''canım sıkkın gider misin'' saldırısı kamerada! Öldüren ''tuzlu ayran iç geçer'' telkini sonrası memurlar ve sağlık görevlileri hakkında soruşturma! Öldüren ''tuzlu ayran iç geçer'' telkini sonrası memurlar ve sağlık görevlileri hakkında soruşturma! Sokak ortasında ''ihanet'' cinayeti: Aracın içerisinde defalarca bıçakladı! Sokak ortasında ''ihanet'' cinayeti: Aracın içerisinde defalarca bıçakladı! Peynirden bala, yağdan çikolataya... Taklit ve tağşiş ürün listesiyle hileciler ifşa edildi! Peynirden bala, yağdan çikolataya... Taklit ve tağşiş ürün listesiyle hileciler ifşa edildi! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Bir taraf yazı diğer taraf karla kışı yaşayacak! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Bir taraf yazı diğer taraf karla kışı yaşayacak! Aynı aileden 2'si çocuk 3 kişinin ölümü sonrasında İstanbul'un ünlü midye kokoreççisi mühürlendi Aynı aileden 2'si çocuk 3 kişinin ölümü sonrasında İstanbul'un ünlü midye kokoreççisi mühürlendi Yangın söndürme uçağımız düştü, 1 evladımız şehit oldu Yangın söndürme uçağımız düştü, 1 evladımız şehit oldu Kızılay tabelasının çilesi bitmedi: Üçüncü kez yenilenmek zorunda kaldı! Kızılay tabelasının çilesi bitmedi: Üçüncü kez yenilenmek zorunda kaldı! PFDK'nın bahis cezaları sonrasında 5 futbolcunun sözleşmeleri feshedildi! PFDK'nın bahis cezaları sonrasında 5 futbolcunun sözleşmeleri feshedildi!