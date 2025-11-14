İsim ve logo tescili iptal edildi; NOW TV hem logosuz hem de isimsiz kaldı

TÜRKPATENT, eski adı Fox TV olan Now TV’nin isim ve logo tescilini iptal etti. Bu karar sonrasında eğer kanal ismini değiştirmezse kanalın yayınlarının durdurulabileceği belirtiliyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), 5 Kasım 2025 tarihli kararıyla kanalın isim ve logo tescilini iptal etti. Kararın ardından NOW TV’nin mevcut ismiyle yayın hayatına devam edemeyeceği belirtiliyor. Karar sonrası kanal, mevcut ismiyle yayın hayatına devam edemeyecek; ya ismini değiştirmek ya da yayınlarını tamamen sonlandırmak durumunda kalacak. TÜRKPATENT’in iptal kararının ardından gözler Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’ne çevrildi. RTÜK’ün, marka tescili iptal edilen bir kanalın mevcut isimle yayınına devam edip edemeyeceği konusunda değerlendirme yapacağı öğrenildi.