İsmail Saymaz'dan ''Trump mektubu'' açıklaması

Gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın yazdığı küstah mektuba tepki gösterilmemesini eleştirdi.

Saymaz, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs’ı kurtarmış, afyon kotasını iptal etmiş, Öcalan’ı almış ve Irak işgaline hayır demiş Bülent Ecevit’e Clinton ile çekilmiş bir fotoğraftaki nezaketinden ötürü 20 senedir hakaret yağdıranlar, Trump’ın gönderdiği kepaze mektup için gıkını çıkarmıyor."

Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektup ortaya çıktı