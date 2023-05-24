Kübra Par'dan Kılıçdaroğlu'na ''yarım gazetecilik'' yanıtı

Habertürk sunucusu Kübra Par, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "yarım gazetecilik" eleştirilerine "cümle düşüktü" diyerek yanıt verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, “14 Mayıs’tan önce PKK’ya neden terör örgütü demediniz” diye eleştirdiği Kemal Kılıçdaroğlu, danışmanı aracılığıyla Kübra Par’a mesaj gönderdi. Par, mesajda Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Elli sefer söyledim, bir daha söylüyorum. Meydanlarda söyledim, televizyonlarda, gazetelerde söyledim, PKK terör örgütüdür” sözlerinin yer aldığı bölümü okudu.

Ancak Par, mesajın, “Sayın bakan, terörden medet umuyorsa, 2019’da Öcalan’dan mektup getirip mektubun ‘HDP’nin çizgisindeki vahim sapmayı tespit ettiğini’ söyleyenlere yorum yapsın” kısmını okumadı.

Kılıçdaroğlu, dün katıldığı Habertürk yayınında Par’ı mesajı yarım okumasından dolayı eleştirerek şunları kaydetti: “Buradan gönderdiğimiz bir yanıtta ikinci bölümünü, ikinci cümleyi okumadı, neden okumadı? Okuması lazımdı. Gazeteci, gazeteciliği tam yapmalı. Eğer bir yanıt gönderiyorsa, yanıtın bir bölümünü okuyup, iktidarı rahatsız edecek diğer bölümünü okumuyorsa doğru değil. Kübra hanıma söylüyorum.”

Künra Par’dan açıklama

Par, Twitter’dan bu konuda yaptığı açıklamada bunun ‘bir yanlış anlama’ olduğunu savunarak, mesajın diğer yarısını ‘cümle düşüklüğü’ olduğu için okumadığını iddia etti.

Par, şunları yazdı:

Bu akşam yayınımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili montajlanmış bir video kullanmasını Bakan Murat Kurum’a doğrudan sordum. Kurum’un terör eleştirileri üzerine Sayın Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Ömer Topsakal’dan bir mesaj geldi. O sırada başka bir konuya geçmiştik. Sayın Kılıçdaroğlu birazdan yayınımızda olacaktı.

Mesajın son bölümü cümle düşüklüğü içeriyordu, ilk bölümü okudum ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun az sonra canlı yayınımızda olacağını, bu iddialara bizzat kendisinin yanıt verebileceğini özellikle belirttim.

Bunun üzerine Ömer Topsakal teşekkür mesajı attı. Mesajı yarım okumamda kesinlikle bir kasıt yoktu.

İktidarı rahatsız etmemek gibi bir kaygım olsaydı montajlı video konusunu ısrarla sormazdım. Kamuoyunu aydınlatmak adına Topsakal’dan gelen mesajı aşağıda olduğu gibi yayınlıyorum. Bir yanlış anlaşılma oluştu. Buna şahsen üzüldüm.