NBA 2025 Final serisi heyecanı Tivibu’da devam ediyor

Türk Telekom’un TV platformu Tivibu, dünyanın en çok izlenen basketbol organizasyonu NBA Final serisini ekranlara taşımaya devam ediyor. Seride 2-1 öne geçen Indiana Pacers, ev sahibi avantajını eline aldı. Indiana Pacers ile Oklahoma City Thunder’ın eşleştiği NBA Finalleri Tivibu üzerinden S Sport’ta izleniyor.

Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, NBA’de kıran kırana süren final serisinde heyecan dolu maçları seyircilerle buluşturmaya devam ediyor. NBA 2025 Finalleri’nde Doğu’dan gelen Indiana Pacers ve Batı’nın lideri Oklahoma City Thunder’ın eşleşmesinde heyecan dördüncü maçla sürüyor. Perşembe gecesi oynanan üçüncü maçın ardından seride durumu 2-1’e getiren Indiana Pacers, ev sahibi avantajıyla dördüncü maçını kazanarak Oklahoma’da şampiyonluk maçına çıkmak istiyor. NBA Finalleri dördüncü maçı 14 Haziran Cumartesi 03:30’da Tivibu üzerinden S Sport’ta ekrana geliyor. Son zamanların en çekişmeli finali NBA Finalleri tarihinin en dikkat çeken serilerinden birine ev sahipliği yapan 2025 finallerinde iki konferansında bu sezon en dikkat çeken isimleri final serisine damga vuruyor. Indiana Pacers cephesinde son saniyelerin ismi Tyrese Haliburton, Oklahoma City Thunder’da ise normal sezonun MVP’si Shai Gilgeous-Alexander eşleşmede öne çıkıyor. Sezonun son serisinde Indiana Pacers 2-1 öne geçerken dördüncü maç 14 Haziran Cumartesi günü 03:30’da, beşinci maç ise 17 Haziran Salı 03:30’da oynanacak. NBA Finalleri Tivibu üzerinden S Sport’tan naklen yayınlanıyor.