  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. NBA 2025 Final serisi heyecanı Tivibu’da devam ediyor

NBA 2025 Final serisi heyecanı Tivibu’da devam ediyor

NBA 2025 Final serisi heyecanı Tivibu’da devam ediyor
Güncelleme:

Türk Telekom’un TV platformu Tivibu, dünyanın en çok izlenen basketbol organizasyonu NBA Final serisini ekranlara taşımaya devam ediyor. Seride 2-1 öne geçen Indiana Pacers, ev sahibi avantajını eline aldı. Indiana Pacers ile Oklahoma City Thunder’ın eşleştiği NBA Finalleri Tivibu üzerinden S Sport’ta izleniyor.

Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, NBA’de kıran kırana süren final serisinde heyecan dolu maçları seyircilerle buluşturmaya devam ediyor. NBA 2025 Finalleri’nde Doğu’dan gelen Indiana Pacers ve Batı’nın lideri Oklahoma City Thunder’ın eşleşmesinde heyecan dördüncü maçla sürüyor. Perşembe gecesi oynanan üçüncü maçın ardından seride durumu 2-1’e getiren Indiana Pacers, ev sahibi avantajıyla dördüncü maçını kazanarak Oklahoma’da şampiyonluk maçına çıkmak istiyor. NBA Finalleri dördüncü maçı 14 Haziran Cumartesi 03:30’da Tivibu üzerinden S Sport’ta ekrana geliyor.

Son zamanların en çekişmeli finali

NBA Finalleri tarihinin en dikkat çeken serilerinden birine ev sahipliği yapan 2025 finallerinde iki konferansında bu sezon en dikkat çeken isimleri final serisine damga vuruyor. Indiana Pacers cephesinde son saniyelerin ismi Tyrese Haliburton, Oklahoma City Thunder’da ise normal sezonun MVP’si Shai Gilgeous-Alexander eşleşmede öne çıkıyor. Sezonun son serisinde Indiana Pacers 2-1 öne geçerken dördüncü maç 14 Haziran Cumartesi günü 03:30’da, beşinci maç ise 17 Haziran Salı 03:30’da oynanacak. NBA Finalleri Tivibu üzerinden S Sport’tan naklen yayınlanıyor. 

text-ad
Etiketler tivibu nba nba finalleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Survivor adasının güzeli yaz sezonunu açtı, sosyal medya karıştı Survivor adasının güzeli yaz sezonunu açtı, sosyal medya karıştı Afra Saraçoğlu'nun yeni projesindeki yakışıklı rol arkadaşı belli oldu Afra Saraçoğlu'nun yeni projesindeki yakışıklı rol arkadaşı belli oldu İki hafta önce kaybolan genç kızın bulunduğu yer şaşkına çevirdi İki hafta önce kaybolan genç kızın bulunduğu yer şaşkına çevirdi Bu yıl sonu üretimi sona erecek otomobil marka ve modelleri belli oldu Bu yıl sonu üretimi sona erecek otomobil marka ve modelleri belli oldu Cinsel ilişki tuzağıyla 3 çocuğa kabusu yaşattılar: Zanlılardan biri de kadın! Cinsel ilişki tuzağıyla 3 çocuğa kabusu yaşattılar: Zanlılardan biri de kadın! Türkiye'nin gizli cennetinde korkunç ölüm: 3 yaşındaki bebek kurtarılamadı! Türkiye'nin gizli cennetinde korkunç ölüm: 3 yaşındaki bebek kurtarılamadı! ''Erdoğan taktik değiştirdi, 1 bakan hariç tüm kabine değişecek'' ''Erdoğan taktik değiştirdi, 1 bakan hariç tüm kabine değişecek'' Sokakta dehşet saçtı, mezarlıkta cesedi bulundu Sokakta dehşet saçtı, mezarlıkta cesedi bulundu Güzel oyuncudan sıradışı sanatsal çalışması için gelen eleştirilere sert yanıt Güzel oyuncudan sıradışı sanatsal çalışması için gelen eleştirilere sert yanıt Türkiye'nin tanınmış 10 sosyal medya fenomeni gözaltında! Türkiye'nin tanınmış 10 sosyal medya fenomeni gözaltında!
İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen güzel oyuncu hamilelik pozları tepki çekti İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen güzel oyuncu hamilelik pozları tepki çekti AK Partili vekilden canlı yayında güldüren gaf: AK Partili Başkanı AK Parti'ye geçtiğini sandı! AK Partili vekilden canlı yayında güldüren gaf: AK Partili Başkanı AK Parti'ye geçtiğini sandı! Ünlü gazeteci hayatını kaybetti! Ünlü gazeteci hayatını kaybetti! Türkiye'de internet ücretlerine dev gibi zam geliyor! Türkiye'de internet ücretlerine dev gibi zam geliyor! Emekli ve memur için 3 farklı zam senaryosu masada! Emekli ve memur için 3 farklı zam senaryosu masada! Türkiye'nin ünlü gurmesi Vedat Milor'dan Nusret için olay ifadeler Türkiye'nin ünlü gurmesi Vedat Milor'dan Nusret için olay ifadeler Sosyal medya tacizcisine güpegündüz yol kenarıkan donduran işkence kamerada! Sosyal medya tacizcisine güpegündüz yol kenarıkan donduran işkence kamerada! İstanbul'da sabaha karşı korkutan deprem! İstanbul'da sabaha karşı korkutan deprem! Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın paniği: Yüzlerce turist tahliye edildi! Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın paniği: Yüzlerce turist tahliye edildi! Genç kadın, tacizcisini sokak ortasında vurup cep telefonu ile videosunu çekti! Genç kadın, tacizcisini sokak ortasında vurup cep telefonu ile videosunu çekti!