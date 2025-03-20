Now, Tele 1, Halk TV, Sözcü TV... RTÜK'ten 4 kanala ''İmamoğlu'' cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmayla ilgili yayınların ardından Now TV, Tele 1, Halk TV ve Sözcü TV'ye ceza kesti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin yapılan yayınların ardından kanallara ceza yağdırdı.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı'nın aktardığına göre, Now TV ve Tele 1'e yüzde 3 para cezası kesilirken, Halk TV ve Sözcü TV-Özlem Gürses'e hem yüzde 3 para cezası hem de 3 kez yayın durdurma cezası verildi.

RTÜK BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Şahin dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Yaşanan gelişmeler ışığında, yayıncı kuruluşlarımızın haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıklarını korurken, kamu yararını ve toplum huzurunu gözetmeleri gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz. Özellikle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ve diğer resmi kaynaklardan gelen açıklamaların dikkate alınması, hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereğidir. Haber sunucuları ve program yorumcularının olayları kişisel siyasal görüşleriyle şekillendirmemesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumdaki güven ortamını zedelememesi açısından büyük önem arz etmektedir"

Yayın kuruluşlarının hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı davranamayacaklarını ifade eden Şahin, "6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8’inci maddesinde açıkça belirtildiği üzere, ‘Yayın hizmetleri, hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz.’ Her yayıncı kuruluş bu kanunda belirtilen kurallara uymakla mükelleftir. Gerçekleştirilen soruşturmalar tamamen hukuk çerçevesinde olup, yapılan yayınlar izleme uzmanlarımız tarafından sürekli olarak incelenmektedir. Yasal mevzuata aykırı yayın yapan yayıncı kuruluşlara gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını hatırlatır, halkımızın doğru ve tarafsız haber almasını temin eden tüm medya kuruluşlarına teşekkür ederiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması başlatmış, CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Her iki soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda İmamoğlu da dahil 87 şüpheli gözaltına alınmıştı.