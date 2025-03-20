  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. RTÜK'ten 4 kanala ''İmamoğlu'' cezası

Now, Tele 1, Halk TV, Sözcü TV... RTÜK'ten 4 kanala ''İmamoğlu'' cezası

Now, Tele 1, Halk TV, Sözcü TV... RTÜK'ten 4 kanala ''İmamoğlu'' cezası
Güncelleme:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmayla ilgili yayınların ardından Now TV, Tele 1, Halk TV ve Sözcü TV'ye ceza kesti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin yapılan yayınların ardından kanallara ceza yağdırdı.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı'nın aktardığına göre, Now TV ve Tele 1'e  yüzde 3 para cezası kesilirken, Halk TV ve Sözcü TV-Özlem Gürses'e hem yüzde 3 para cezası hem de 3 kez yayın durdurma cezası verildi.

RTÜK BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Şahin dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Yaşanan gelişmeler ışığında, yayıncı kuruluşlarımızın haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıklarını korurken, kamu yararını ve toplum huzurunu gözetmeleri gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz. Özellikle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ve diğer resmi kaynaklardan gelen açıklamaların dikkate alınması, hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereğidir. Haber sunucuları ve program yorumcularının olayları kişisel siyasal görüşleriyle şekillendirmemesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumdaki güven ortamını zedelememesi açısından büyük önem arz etmektedir"

Yayın kuruluşlarının hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı davranamayacaklarını ifade eden Şahin, "6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8’inci maddesinde açıkça belirtildiği üzere, ‘Yayın hizmetleri, hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz.’ Her yayıncı kuruluş bu kanunda belirtilen kurallara uymakla mükelleftir. Gerçekleştirilen soruşturmalar tamamen hukuk çerçevesinde olup, yapılan yayınlar izleme uzmanlarımız tarafından sürekli olarak incelenmektedir. Yasal mevzuata aykırı yayın yapan yayıncı kuruluşlara gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını hatırlatır, halkımızın doğru ve tarafsız haber almasını temin eden tüm medya kuruluşlarına teşekkür ederiz" dedi.

RTÜK'ten medyaya İmamoğlu uyarısıRTÜK'ten medyaya İmamoğlu uyarısıMedya

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması başlatmış, CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Her iki soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda İmamoğlu da dahil 87 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Etiketler RTÜK televizyon ekrem imamoğlu now tv tele 1 halk tv sözcü tv
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gözaltına alınan iş insanının evinden balya balya paralar çıktı Gözaltına alınan iş insanının evinden balya balya paralar çıktı Uluslararası finans devi Dolar/TL tahminini açıkladı Uluslararası finans devi Dolar/TL tahminini açıkladı Soğuk ve yağışlı hava ne kadar daha sürecek ? Soğuk ve yağışlı hava ne kadar daha sürecek ? Eski hukuk danışmanının Erdoğan'a sunduğu çok özel İmamoğlu bilgi notu ortaya çıktı Eski hukuk danışmanının Erdoğan'a sunduğu çok özel İmamoğlu bilgi notu ortaya çıktı İstanbul'da ''gürültü'' cinayeti! Gürültü yapanları uyardı diye bıçaklanarak öldürüldü! İstanbul'da ''gürültü'' cinayeti! Gürültü yapanları uyardı diye bıçaklanarak öldürüldü! Eski yol arkadaşından Erdoğan'a tepki: ''Sen aslında kendine darbe yaptın'' Eski yol arkadaşından Erdoğan'a tepki: ''Sen aslında kendine darbe yaptın'' Her şey diş kanamasıyla başladı... 10 yaşındaki Toprak hayatını kaybetti! Her şey diş kanamasıyla başladı... 10 yaşındaki Toprak hayatını kaybetti! İnşaatı tam 7 yıldır sürüyor... Bölgenin en büyüğü olacaktı ama... İnşaatı tam 7 yıldır sürüyor... Bölgenin en büyüğü olacaktı ama... Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu; işte Türkiye'nin sıralamadaki yeri! Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu; işte Türkiye'nin sıralamadaki yeri! AK Parti'nin kurucularından eski bakandan AK Parti'ye İmamoğlu eleştirisi! AK Parti'nin kurucularından eski bakandan AK Parti'ye İmamoğlu eleştirisi!
Metroda olay çıktı, durağa gelince tekme tokat dışarı attılar Metroda olay çıktı, durağa gelince tekme tokat dışarı attılar Fatih Altaylı Youtube'ta açıkladı: ''Haberi duyunca 45 dakika ağladım!'' Fatih Altaylı Youtube'ta açıkladı: ''Haberi duyunca 45 dakika ağladım!'' Kuyumcunun altın, pırlanta ve gümüşten değerli serveti görüntülendi! Kuyumcunun altın, pırlanta ve gümüşten değerli serveti görüntülendi! İBB'ye kayyum iddiası: Kayyum için kulislerde konuşulan isim belli oldu! İBB'ye kayyum iddiası: Kayyum için kulislerde konuşulan isim belli oldu! Canlı yayında Erdoğan iddiası: ''Erdoğan sizi de kandıracak!'' Canlı yayında Erdoğan iddiası: ''Erdoğan sizi de kandıracak!'' Gözaltındaki İmamoğlu'nun Emniyet'teki bu ifadeleri olay oldu Gözaltındaki İmamoğlu'nun Emniyet'teki bu ifadeleri olay oldu Hangi gazete ne yazdı ? İşte gazetelerin Ekrem İmamoğlu manşetleri Hangi gazete ne yazdı ? İşte gazetelerin Ekrem İmamoğlu manşetleri Depoları doldurun: Benzin, motorin ve LPG'ye dev gibi birer zam geliyor! Depoları doldurun: Benzin, motorin ve LPG'ye dev gibi birer zam geliyor! Dolar, Euro, altın, gümüş ve kripto paralar uçuşa devam ediyor! Dolar, Euro, altın, gümüş ve kripto paralar uçuşa devam ediyor!