Özlem Gürses'ten elektronik kelepçeli ev hapsi fotoğrafı

Hakkında yurt dışı çıkış yasağı ile birlikte ev hapsi cezası verilen gazeteci Özlem Gürses evinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Önceki gün gözaltına alınan Özlem Gürses, akşam saatlerinde hapis istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Mahkeme Gürses'e yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezası vermişti. Ev hapsindeki Özlem Gürses sosyal medyada ev hapsinin ilk gününden dikkat çeken bir paylaşım yaptı ve hem yaşadığı süreci özetleyen hem de elektronik kelepçeli fotoğrafını paylaştı.

Gürses, "herkese merhaba... 21 Aralık'ta başlayan hayatımın en uzun gecesi, dostlarla büyüyen bir dayanışmayla en güzel sabahıma bağlandı... bugünü ailem, evi saniye boş bırakmayan dostlarım, hiç susmayan telefonum ve her platformda yazılan binlerce destek mesajıyla geçirdim..." dedi. Gürses'in açıklamalarının devamı şöyle:

'her biri için minnettarım, bana yalnız olmadığımı hissettirdiniz. elimde kelepçe ile yürürken de bir suçum olmadığını biliyordum, bugün de biliyorum... uzatmayacağım, çünkü bu ülkede kimler ne zalimce uygulamalar yaşadılar, yaşıyorlar...

mesela bu sabah da arka arkaya yağan soruşturma haberlerine uyandık... güzelim memlekete hiç yakıştıramadığım bu 'iklim' hepimizi fikri ve vicdani bir çöle mahkum bırakıyor... 'tanış' olamıyoruz, sevincimizi de hüznümüzü de paylaşamıyoruz...

pırıl pırıl gençlerimizi gurbete gönderiyoruz, biz onlara hasret, onlar doğup büyüdükleri topraklara... çocuklarımızın geri gelmek isteyeceği bir Türkiye umuduyla, işimin başındayım... yarın sabah saat tammm 08:45'te

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