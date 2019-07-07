Posta gazetesi yazarına Gökçek'in jet-skisi için sansür

Melih Gökçek’in yaklaşık 25 yıl Belediye Başkanlığı görevini yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin deposunda jet ski bulunmuştu. Denizin olmayan Ankara’da jet ski’nin neden alındığı tartışma yaratmıştı.



Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık ise, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Işık, Gökçek'in jet skisini, gazetesi Posta'nın dün küçük bir haberle görmesini bugünkü köşesinde eleştiren bir yazı kaleme aldığını ifade ederken, ancak bu yazının kendisine bile sorulmadan sansürlendiğini belirtti.

M. Çelik’in Ankara BB envanterinden çıkan jet ski ÖZEL haberinin gazetemin birinci sayfasından “kuş kadar” görülmesini eleştirmiştim. O yazım bana haber bile verilme ihtiyacı duyulmadan sansürlenmiş! Eleştiriye cesareti, eleştirilmeye tahammülü olmayan bir “gazetecilik” modeli👏 — Candaş Tolga Işık (@ctisik) 7 Temmuz 2019

Candaş Tolga Işık, "M. Çelik’in Ankara BB envanterinden çıkan jet ski ÖZEL haberinin gazetemin birinci sayfasından 'kuş kadar' görülmesini eleştirmiştim. O yazım bana haber bile verilme ihtiyacı duyulmadan sansürlenmiş! Eleştiriye cesareti, eleştirilmeye tahammülü olmayan bir 'gazetecilik' modeli" diye yazdı.

Ankara Büyükşehir deposunda jet ski bulundu

Gökçek belediyenin deposundan çıkan 'jet ski'yi böyle savundu