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RTÜK'ten Fox TV, Halk TV, KRT, Sözcü TV ve TELE1'e seçim gecesi incelemesi

RTÜK'ten Fox TV, Halk TV, KRT, Sözcü TV ve TELE1'e seçim gecesi incelemesi
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RTÜK, 28 Mayıs Seçimi sırasında yaptıkları seçim yayını gerekçesiyle Fox TV, Halk TV, Tele 1, KRT, TV 5, Flash Haber ve Sözcü TV hakkında "halkı aşağılayan hakaret ve saldırılarda bulunulduğu" iddiasıyla inceleme başlattı

RTÜK, 28 Mayıs Seçimi sırasında yaptıkları seçim yayını gerekçesiyle Halk TV, Tele 1, KRT, TV 5, Flash Haber ve Sözcü TV hakkında inceleme başlattı. Yayınlarda 'halkı aşağılayan hakaret ve saldırılarda' bulunulduğu iddia edildi. 

RTÜK'ten aynı gün Fox TV'de Çiğdem Toker'in "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" ifadelerini kullandığı yayın hakkında da inceleme ve raporlama başlatıldığı açıklandı. 

 RTÜK’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Milli iradenin tecelli ettiği seçim günü akşamı FOX TV’de progamcılarından Çiğdem Toker’in “Demokrasi sandıktan ibaret değildir” şeklindeki açıklamaları ve yayının tamamı uzmanlarımız tarafından raporlaştırmaya başlanmıştır. Raporun tekemmül etmesine müteakip ilk Üst Kurul toplantısında dosya karara bağlanmak üzere gündeme alınacaktır.


İzleyicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine sandıkların açıklaması ve sonuçların belli olmasıyla birlikte halkı aşağılayan, hakaret ve saldırılarla necip milletimizi küçük düşürmeye çalışan konuşmalara yer verilen HALK TV, TELE 1, KRT, TV 5, FLASH HABER ve SZC TV ilgili de incelemeler yapılmaktadır.”

Etiketler Halk TV Tele 1 KRT TV 5 Flash Haber Sözcü TV
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