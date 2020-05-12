Sevda Noyan hakkında suç duyurusu

Ülke TV'de Esra Ölönü'nün hazırlayıp sunduğu programda tepki çeken sözler sarfeden Sevda Noyan hakkında Av. Şule Nazlıoğlu Erol tarafından TCK'nın 213, 216 ve 220. maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

İYİ Parti Konya İl Teşkilatı da, Ülke TV'de katıldığı programdaki ifadeleri ile tepki çeken Sevda Noyan hakkında suç duyurusunda bulundu.

İYİ Parti Konya İl Teşkilatı, Noyan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İYİ Parti Konya İl Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: İYİ Parti Konya İl teşkilatı olarak geçtiğimiz hafta Ülke TV'de elinde 50 kişilik liste olduğundan bahisle açık açık tehdit eden, korku ve nefret tohumları ekmek için gayret eden Sevda Noyan isimli şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk.

Unutmamak gerekir ki Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde hiç kimse televizyon kanalından ölüm tehdidinde bulunamaz. Eğer bir bildiği var ise, FETÖ ile irtibatı olduğunu bildiği komşular var ise bunu devletin yetkili kurumlarına ihbar eder.Aksi halde herkes televizyon kanallarından, medya organlarından başkalarını tehdit eder, aba altından sopa gösterirse durum içinden çıkılmaz bir hal alır. Bu nedenle hukuka olan saygımızın bir gereği olarak Sevda Noyan isimli kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk.Aynı zamanda yıllarca FETÖ yayın organında program yapan eşi Engin Noyan ile birlikte bu şahsın da aynı zamanda fETÖ bağı açısından araştırılmasını istedik. Yine aynı şekilde bu şahsın halen FETÖ'cü olduğunu bildiği komşuları hakkında bilgisine başvurulmasını talep ettik. Halkı açıkça kin ve düşmanlığa sevk eden, suçu ve suçluyu devletin yetkili kuruluşlarına bildirmeyen, hakkında FETÖ açısından soru işaretleri olan bu şahsın devletin yetkili organlarınca araştırılarak hakkında işlem yapılmasını istedik.Bu tür meseleleri elbette her ortamda kınamakta fayda vardır ancak hukuku devreye sokmak lazımdır. Biz de bu sorumluluğu yerine getirdik.Hem bu şahsın eylemine bir yaptırım olması açısından hem de televizyon ekranlarını şov malzemesi olarak gören, geçmişi şaibeli tiplerin televizyon ekranlarını kendi karanlık sicillerini temizlemek için bir alan olarak kullanmalarının önüne geçmek için böyle bir yola başvurduk.

Kaynak Yeniçağ: İYİ Parti'den Sevda Noyan için suç duyurusu

TCK 213 NEDİR?

MADDE 213.– Bölüm başlığı “Kamu Barışına Karşı Suçlar” olarak belirlenmiştir. Kamu barışı kavramından, bireyler arasındaki ilişkilerde hukukun egemen olduğu toplum düzeni anlaşılmalıdır. Bireylerin taşıdığı, barış esasına dayalı bir hukuk toplumunda yaşadıklarına dair duygunun da, kamu barışı kavramı içerisinde düşünülmesi gerekmektedir. Bu kavram, kamu güvenliği kavramından daha geniş bir anlam içeriğine sahiptir.

Madde ile ülkenin belli bir bölgesinde yaşayan halkın hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından tehdit edilmesi, suç hâline getirilmiştir. Suçun oluşması için belirli kişi veya kişilerin değil fakat gayri muayyen kişilerden oluşan kitlelerin tehdide muhatap olması aranır. Tehdidin halkın hayatı, sağlığı, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından bir korku, endişe veya panik meydana getirmek amacıyla yapılmış olması gereklidir. Endişe, korku ve panik kelimeleri halkta meydana gelecek telaş hâlinin değişik derecelerde olabileceğini ifade amacıyla kullanılmıştır. Suçun oluşması bakımından bu hâllerin fiilen gerçekleşmiş olması aranmaz. Tehdidin objektif olarak böyle bir hâle sebebiyet verebilecek nitelikte olması yeterlidir.

İkinci fıkrada, fiilin silâhla işlenmesi hâli, silâhın niteliği de dikkate alınarak bir ağırlaştırıcı sebep olarak öngörülmüştür.

MADDE 216 NEDİR?

MADDE "216:

(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.



(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

MADDE 220 NEDİR?

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

(1) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde, (Değişik: 7242 S.K. m.13-yürürlük: 15.4.2020) "dört yıldan sekiz yıla" kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir.

(2) Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, (Değişik: 7242 S.K. m.13-yürürlük: 15.4.2020) "iki yıldan dört yıla" kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Örgütün silahlı olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılır.

(4) Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunur.

(5) Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır.

(6) (Değişik: 2/7/2012 – 6352/85 md.) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır. Örgüte üye olmak suçundan dolayı verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.(Ek cümle: 11/4/2013-6459/11 md.) Bu fıkra hükmü sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır.

(7) (Değişik: 2/7/2012 – 6352/85 md.) Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine kadar indirilebilir.

(8) Örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.