  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Sevilen dizi ekranlara veda ediyor

Sevilen dizi ekranlara veda ediyor

Sevilen dizi ekranlara veda ediyor

FOX’un Ali Atay, Alperen Duymaz, Birce Akalay ve Hafsanur Sancakturan’ı buluşturan dizisi Son Yaz final yapıyor.

FOX’un Ali Atay, Alperen Duymaz, Birce Akalay ve Hafsanur Sancakturan’ı buluşturan dizisi Son Yaz final yapıyor.

03 Medya imzalı dizinin 26. bölümde ekrana veda edeceği açıklandı.

Geçen sezon İzmir’de çekilen dizi bu sezon Rize sahneleriyle başlamış ve İstanbul’a taşınmıştı. Yayın günü de cumartesi olarak değiştirilen iddialı proje beklenilen reyting rakamlarına ulaşamadı. Biraz önce dizi ekibine final kararı iletildi.

Etiketler dizi ekran veda
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
BioNTech aşısının üçüncü doz yan etkileri belli oldu
İddia ediyoruz! Böyle cami görmediniz
Türkiye'de 2021'in en çok satan otomobilleri
Bahçeli söyledi, Türkiye harıl harıl araştırıyor: Kim bu ''bölücü kebapçılar'' ?
Belediye başkanının makam aracı paylaşımına tepki yağdı
Milyonlarca kişi incelendi! BioNTech aşısıyla ilgili kötü haber
Müdür yardımcısına iki kız çocuğuna tacizden gözaltı
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı için 2 sürpriz isim
Türkiye'nin ''mor altını''nda hasat başladı! Kilosu tam 60 bin TL!
Amerika'dan Afrika'ya, Asya'dan Avrupa'ya... Herkes o Türk'ü konuşuyor