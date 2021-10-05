Sevilen dizi ekranlara veda ediyor

FOX’un Ali Atay, Alperen Duymaz, Birce Akalay ve Hafsanur Sancakturan’ı buluşturan dizisi Son Yaz final yapıyor.

FOX’un Ali Atay, Alperen Duymaz, Birce Akalay ve Hafsanur Sancakturan’ı buluşturan dizisi Son Yaz final yapıyor.

03 Medya imzalı dizinin 26. bölümde ekrana veda edeceği açıklandı.

Geçen sezon İzmir’de çekilen dizi bu sezon Rize sahneleriyle başlamış ve İstanbul’a taşınmıştı. Yayın günü de cumartesi olarak değiştirilen iddialı proje beklenilen reyting rakamlarına ulaşamadı. Biraz önce dizi ekibine final kararı iletildi.