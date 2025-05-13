  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. ''Show TV ve Habertürk'ü İmamoğlu'na yakın biri alacak'' iddiası olay oldu

Show TV ve Habertürk bir kez daha mı satılıyor ?

Show TV ve Habertürk bir kez daha mı satılıyor ?
Güncelleme:

Show TV ve Habertürk'ün Can Yayın Holding'e devredilmesinin ardından her 2 kanalın da başka bir şirkete satılacağına dair iddialara Can Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ yanıt verdi.

Bu yılın başında Cİner Holding'in Can Medya Grubu'na yaptığı satış sonrası Show TV ve Habertürk'ün CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na yakın bir isme satılacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Sosyal medyada bir anda yayılan iddialar sonrasında Can Medya Grubu'ndan resmi açıklama geldi.

Can Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Habertürk ve Show TV’nin satılacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Tekdağ, iddiaların gerçeği yansımadığını söyledi.

Tekdağ açıklamasında şunları ifade etti:

"Dünden beri Bazı sosyal medya hesaplarında 'Show TV ve Habertürk'ün İmamoğlu adına hareket eden bir kişiye satılacağı' yönünde tamamen asparagas niteliğinde asılsız bir sözde haberin dolaşıma sokulduğu öğrenilmiştir.


Söz konusu iddianın aslı esası bulunmamaktadır. Show TV ve Habertürk kamuoyuna açıklandığı üzere yeni sahibi Can Yayın Holding'e devredilmiştir ve başka bir sahiplik veya devir girişimi söz konusu değildir.

Kötü niyetle dolaşıma sokulmaya ve kamuoyunu dezenforme etmeye yönelik bu asılsız habere itibar edilmemesini rica ederiz.”

 

text-ad
Etiketler Show TV habertürk satış medya kenan tekdağ
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ceyda Düvenci'den ayrılan Bülent Şakrak 3'üncü kez aşık oldu! Ceyda Düvenci'den ayrılan Bülent Şakrak 3'üncü kez aşık oldu! Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan'ı kaybettik... Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan'ı kaybettik... Altında yatırımcının başını döndüren hareketlilik sürüyor! Altında yatırımcının başını döndüren hareketlilik sürüyor! Gazeteler eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararını böyle gördü Gazeteler eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararını böyle gördü Ekranların usta oyuncusu tam 72 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuştu Ekranların usta oyuncusu tam 72 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuştu Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'daki 4,3'lük deprem sonrası o fayı işaret etti Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'daki 4,3'lük deprem sonrası o fayı işaret etti Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı Üç ayrı stantta 3 ayrı metrelerce kuyruk oluştu... Üç ayrı stantta 3 ayrı metrelerce kuyruk oluştu... Anaokulunda mide bulandıran skandal: Çocukların uygunsuz görüntüleri paylaşıldı! Anaokulunda mide bulandıran skandal: Çocukların uygunsuz görüntüleri paylaşıldı! İstanbul yeni güne yine bir depremle başladı! İstanbul yeni güne yine bir depremle başladı!
GENAR'ın son anketi açıklandı: İşte gerçek Türkiye'nin tablosunu ortaya koyan anket GENAR'ın son anketi açıklandı: İşte gerçek Türkiye'nin tablosunu ortaya koyan anket Filenin 2 sultanı Zehra Güneş ile Melisa Vargas'ın başbaşa tatili olay oldu Filenin 2 sultanı Zehra Güneş ile Melisa Vargas'ın başbaşa tatili olay oldu PKK'nın tartışmalı feshi sonrası Mansur Yavaş'tan Lozan resti... Refandum istedi! PKK'nın tartışmalı feshi sonrası Mansur Yavaş'tan Lozan resti... Refandum istedi! Dışişleri Bakanı ve eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a suikast girişimi! Dışişleri Bakanı ve eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a suikast girişimi! Kışlıkları tekrar hazırlayın! Hava sıcaklıkları 5 derece birden düşecek! Kışlıkları tekrar hazırlayın! Hava sıcaklıkları 5 derece birden düşecek! Denize kıyısı yok ama... Burası Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen mavi ile yeşilin buluştuğu noktası Denize kıyısı yok ama... Burası Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen mavi ile yeşilin buluştuğu noktası PKK'nın ''fesih'' açıklamasında arka planda fotoğrafları olan teröristlerin kimliği belli oldu PKK'nın ''fesih'' açıklamasında arka planda fotoğrafları olan teröristlerin kimliği belli oldu Tek bir internet sitesi ile herkesi aynı şekilde kandırmışlar! Tek bir internet sitesi ile herkesi aynı şekilde kandırmışlar! Sokak ortasında hem dehşet saçtı hem de o anları videoya aldı Sokak ortasında hem dehşet saçtı hem de o anları videoya aldı