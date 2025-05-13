Show TV ve Habertürk bir kez daha mı satılıyor ?

Show TV ve Habertürk'ün Can Yayın Holding'e devredilmesinin ardından her 2 kanalın da başka bir şirkete satılacağına dair iddialara Can Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ yanıt verdi.

Bu yılın başında Cİner Holding'in Can Medya Grubu'na yaptığı satış sonrası Show TV ve Habertürk'ün CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na yakın bir isme satılacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Sosyal medyada bir anda yayılan iddialar sonrasında Can Medya Grubu'ndan resmi açıklama geldi.

Can Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Habertürk ve Show TV’nin satılacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Tekdağ, iddiaların gerçeği yansımadığını söyledi.

Tekdağ açıklamasında şunları ifade etti:

"Dünden beri Bazı sosyal medya hesaplarında 'Show TV ve Habertürk'ün İmamoğlu adına hareket eden bir kişiye satılacağı' yönünde tamamen asparagas niteliğinde asılsız bir sözde haberin dolaşıma sokulduğu öğrenilmiştir.



Söz konusu iddianın aslı esası bulunmamaktadır. Show TV ve Habertürk kamuoyuna açıklandığı üzere yeni sahibi Can Yayın Holding'e devredilmiştir ve başka bir sahiplik veya devir girişimi söz konusu değildir.

Kötü niyetle dolaşıma sokulmaya ve kamuoyunu dezenforme etmeye yönelik bu asılsız habere itibar edilmemesini rica ederiz.”