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  3. Türk gazetecilere Beyrut'ta canlı yayında saldırı: ''Türkiye'' deyince saldırdılar

Türk gazetecilere Beyrut'ta canlı yayında saldırı: ''Türkiye'' deyince saldırdılar

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İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırı sırasında yaşananları aktaran tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç canlı yayında saldırıya uğradı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ediyor. Lübnan'ın şehir merkezini hedef alan İsrail, iki binayı vurdu; bir bina yıkıldı, en az 22 kişi hayatını kaybetti.

Yaşananları aktarmak için Beyrut'ta bulunan tv100 ekibinden muhabir Sertaç Murat Koç ve kameraman Yusuf Ziya Mert kimliği belirsiz kişiler tarafından canlı yayında saldırıya uğradı.

Görüntülerde muhabir Koç'a, "Nerelisin?" diye sorulduğu, Koç'un ise "Türkiye" yanıtını verdikten sonra saldırıya uğradığı görüldü. 

Etiketler tv100 beyrut İsrail lübnan saldırı türkiye
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