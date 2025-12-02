Tutuklu gazeteci Furkan Karabay'a tahliye kararı

Bugün hakim karşısına çıkan gazeteci Furkan Karabay, savunmasına başlarken "Ben bu iddianameye karşı savunma yapmam. Ben bu iddianameyi sadece yırtarım. Savunma yapmayı reddediyorum" diyerek elindeki iddianameyi yırttı. Mahkeme, Karabay'ın tahliyesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Karabay’ın “Cumhurbaşkanına alenen hakaret, zincirleme şekilde terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından hakkında 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

15 Mayıs’ta tutuklanan gazeteci Furkan Karabay tutukluluğunun 201'inci gününde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şahin ile Hakim Hatice Kozan'ın "mağdur" olarak yer aldığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmanın başında Furkan Karabay, savunma yapmak için çıktığı kürsüde elindeki iddianameyi yırtarak “Ben bu iddianameye karşı savunma yapmam. Ben bu iddianameyi sadece yırtarım. Savunma yapmayı reddediyorum” dedi.

Mahkeme, Karabay hakkında tahliye kararı verdi.

Birgün