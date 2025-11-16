TV8, halka arz için ilk adımı attı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 TV Yayıncılık A.Ş., sermaye artırımı ve ortak satış yöntemiyle halka arz sürecini başlatmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulundu.

Şirketin halka arz hazırlıkları resmen başlarken Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapıldı.

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket paylarının ortak satışı ve sermaye artırımı suretiyle halka arz edilmesine ve bu kapsamda ilgili başvuruların gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Halka arz, Şirketimizin 3.200.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortağın yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, tamamı nakit karşılığı olarak 150.000.000 Türk Lirası'ndan, 21.000.000 Türk Lirası kadar artırılarak 171.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması ve Şirketimiz pay sahibi Acun Medya Holding A.Ş.'nin Şirketimizin nezdinde sahip olduğu paylardan 14.000.000 Türk Lirası nominal değerli, 14.000.000 adet payın ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi suretiyle gerçekleşecektir. Böylelikle, ilgili kurumların onayına tabi olarak toplam 35.000.000 Türk Lirası nominal değerli, 35.000.000 adet payın halka arzına ilişkin taslak İzahname'nin onaylanması talebiyle 14.11.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.”