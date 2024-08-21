Uğur Dündar, Reha Muhtar'ın sağlık durumunu açıkladı

Gazeteci Uğur Dündar, evinde geçirdiği kaza sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edilen Reha Muhtar'ın son durumunu açıkladı.

Gazeteci Uğur Dündar sosyal medya hesabından yoğun bakımda tedavisi süren Muhtar'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Muhtar'ın beyin tomografisi çekilip ayrıntılı tetkikler yapılacağını ifade eden Dündar, Deniz Uğur'un alıkonulduğunu iddia ettiği Poyraz'ın kardeşi Ayşe Nazlı ile nöbetleşe hastaneye gittiğini söyledi.

Uğur, "X" hesabından yaptığı açıklamada;

"Ben, Mehmet Ali Birand ve Ali Kırca'nın bir zamanlar kıyasıya rekabet halinde olduğumuz -ama birbirimizi hiç kırmadığımız- sevgili Reha Muhtar'ın uğradığı kaza sonrası sağlık durumunu takip ediyorum.

Oğlu Poyraz ile kızı Ayşe Nazlı nöbetleşe hastaneye geliyorlar.

Poyraz ve Ayşe Nazlı yaşlarının çok ötesinde bir olgunlukla sorularıma cevap veriyorlar. Bugün Reha'nın beyin tomografisi çekilip ayrıntılı tetkikler yapılacak. İnşallah iyileşecek ve çocukları sevgili babalarına kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Ben, Mehmet Ali Birand ve Ali Kırca'nın bir zamanlar kıyasıya rekabet halinde olduğumuz -ama birbirimizi hiç kırmadığımız- sevgili Reha Muhtar'ın uğradığı kaza sonrası sağlık durumunu takip ediyorum.

Oğlu Poyraz ile kızı Ayşe Nazlı nöbetleşe hastaneye geliyorlar.

Poyraz ve Ayşe… — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) August 21, 2024

Ne olmuştu?

Reha Muhtar, gece 01.00 sıralarında Sarıyer'de evinin içindeki merdivenlerden düşerek yaralandı.

Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Muhtar, hastaneye kaldırıldı.

Muhtar'ın, tedavi altına alındığı Acıbadem Maslak Hastanesi'nde entübe edildiği öğrenildi.