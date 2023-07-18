  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Vedat Milor ekranlara geri dönüyor

Vedat Milor ekranlara geri dönüyor

Vedat Milor ekranlara geri dönüyor
Güncelleme:

Vedat Milor, Habertürk ekranlarında sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Son olarak NTV ekranlarında yer aldığı Vedat Milor'le Tadı Damağımda programı 2016 yılında son bulan Milor'un adresi bu sefer Habertürk oldu.

Kanalın yaptığımı paylaşım şu şekilde:

''Geçmişten günümüze dünya mutfaklarının izinde... Vedat Milor ekranlara geri dönüyor. İstanbul'u semt semt dolaşıyor, lokantaların özel yemeklerinin tadına bakıyor. Vedat Milor ile Buyurun Sofraya 23 Temmuz'dan itibaren her Pazar günü Habertürk TV'de olacak.''

Etiketler Vedat Milor ntv habertürk ekranlara geri dönüyor gurme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Canlı yayında açıklanan emekli milletvekili maaşı dudak uçuklattı
Dev banka Dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
Demet Özdemir'in sahildeki seksi dansı Aşk Taktikleri 2’ye damga vurdu
Gazlı içeceklere 20 gün içinde 2'nci zam
Erdoğan, Veliaht Prens Selman’a Togg hediye etti
Plaj fiyatları uçtu, sıcaklar bastırdı, İstanbullu'nun çözümü bu oldu
Gerici kafanın hedefinde yine Ebrar Karakurt vardı
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 5 futbolcunun bileti kesildi
İslam Memiş altın tahminini açıkladı
Prof. Dr. Şengör o bölgemizi uyardı: ''Hiçbir canlı kalmayacak!''