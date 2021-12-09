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Yaprak dökümü devam ediyor: Bir dizi daha final yapacak

Yaprak dökümü devam ediyor: Bir dizi daha final yapacak

Final yapan Yalancı, Ada Masalı, Elbet Bir Gün, Dünya Hali ve Benim Hayatım dizisinden sonra bir kötü haber de başrolünü Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan’ın paylaştığı Sana Söz dizisinden geldi.

Ekranda yaprak dökümü sürüyor, bu sezon yeni başlayan diziler peş peşe ekrana veda ediyor. 

O3 Medya’nın Star TV için çektiği Sana Söz dizisi için final kararı alındı.

Başrolü Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan’ın paylaştığı dizinin 7. bölümde bitmesine karar verildi.

Dizide ayrıca Serkan Altunorak (Erdem), Ayçin İnci (Aysel), Hivda Zizan Alp (Nazlı), Orhan Güner ( Şevket), Ferhat Baynal (Zeki), Yaşar Aydınoğlu (Rıza), Aslıhan Kapanşahin (Duru), Atakan Hoşgören (Umut), Selin Genç (Bahar), Selda Güldükoğlu (Feray), Ali Önsöz (Bora) rol alıyordu.

Etiketler dizi final söz dizisi
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